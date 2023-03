A travers l’Algarve, idées d’activités en pleine nature

Le Portugal recèle de nombreuses merveilles, et l’Algarve en fait naturellement partie.

Outre la beauté des lieux qui se dressent en Algarve, il est possible d’effectuer de nombreuses activités. Présentation de quelques idées d’activités en pleine nature, à travers l’Algarve.

Activités à Carvoeiro

Le village de pêcheurs de Carvoeiro ne manque pas de raisons de s’y perdre. De plus, il est possible de se prêter à de nombreuses activités. Comme les loisirs nautiques ou les promenades en vélo. Aussi bien sur les chemins côtiers que dans la garrigue. En poussant un peu plus loin, il sera même possible d’explorer les grottes creusées par la mer.

Balade en bateau

En prenant la direction de Moncarapacho, il faut penser à réaliser une petite balade en bateau le long de la côte de la région d’Olhao.

Découverte du parc naturel de Ria Formosa

Ici, le parc naturel de Ria Formosa se veut bien surprenant. Il est possible d’y découvrir des îles, des plages et autres marécages. De nombreux oiseaux migrateurs s’y donnent d’ailleurs rendez-vous. Sans oublier les colonies de flamants roses.

Une randonnée mémorable

Direction le Cap Saint Vincent, le point le plus au sud-ouest de l’Europe. Ici, le relief est escarpé et la région y possède toujours son charme sauvage. Les vues de la côte sont impressionnantes et le Cap Saint-Vincent se veut aussi un lieu de pèlerinage.

Tavira, la merveille



Tavira est un immanquable de la région, située à environ 30 kilomètres de Faro. Cette ville, traversée par le fleuve rio Gilao se veut préserver du développement touristique. Une balade à Tavira permettra donc de retrouver l’authenticité du lieu grâce à des ruelles pavées. Et ses nombreux ponts. Il ne faut d’ailleurs pas passer à côté du centre historique et du musée municipal.