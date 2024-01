Immobilier : l’année n’est pas rassurante

C’est encore un coup dur pour les promoteurs immobiliers. D’après les statistiques publiées hier, l’année en cours pourrait devenir une année maudite.

Les chiffres partagés par les promoteurs immobiliers expliquent bien leur détresse. En effet, ils enregistrent un peu moins de ventes au détail que l’année dernière, ce qui veut dire que les ventes se localisent à un stade critique. Il faut noter que les mises en vente de l’année ont régressé de 12,8 % sur 12 mois glissants.

L’Observatoire de la FPI (Fédération des promoteurs immobiliers) met en exergue que les chiffres exposent des disparités régionales. Effectivement, pendant que la Côte d’Azur et l’Aquitaine affichent une progression de 29 et 20 % respectivement, d’autres régions subissent un recul estimé aux environs de 15 %. De plus, les ventes aux investisseurs locatifs se sont elles aussi réduites de 4,1 % sur un an. Déçue, la FPI souligne que ce chiffre qui a chuté de 46.8% sur 2 ans, demeure bien loin de la cible des 40 000 attendus par le gouvernement et ne représente ainsi que 40 % des ventes.

Des perspectives incertaines pour l’immobilier

Résultat de ce rapport, il s’avère que l’année n’est pas très rassurante pour les primo-accédants ou les investisseurs. Les perspectives de ventes de bien immobilier sont désormais en dessous du niveau de l’année dernière.

