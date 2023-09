Un documentaire exclusif sur Jean-Jacques Goldman sur France 3 à la TV > Place à un nouveau documentaire inédit et exclusif sur la chaîne France 3, ce soir. Le téléspectateur pourra alors découvrir un moment entièrement dédié à Jean-Jacques Goldman. Il est possible de voir le documentaire Jean-Jacques Goldman de l’intérieur sur France 3, et ce, dès 20 heures 55 ce vendredi 15 septembre.

Jean-Jacques Goldman ; qui s’est retiré sur la pointe des pieds il y a presque 15 ans maintenant, a toujours eu un rapport particulier avec la célébrité et les paillettes. Pourtant, il parvient encore à rester présent dans l’inconscient collectif Français, ce qui est bien la preuve que Jean-Jacques Goldman est bien plus qu’un simple chanteur de variétés, là où la presse l’a toujours placé. Dès lors, l’on ne pourra que confirmer sa stature de musicien et de faiseur de tubes, auxquels nous pourrons rajouter un auteur de grand talent, dont les paroles ne tombent que très rarement dans la facilité.

Voir le documentaire Jean-Jacques Goldman de l’intérieur sur France 3 et France Télévisions en vidéo

Dans ce documentaire Jean-Jacques Goldman de l’intérieur, Didier Varrod entend bien nous démontrer tout cela, en livrant des récits, des interviews, des images d’archives inédites, et en mettant en lumière des titres incontournables du musicien. L’occasion sera également bonne de retrouver quelques artistes, qui viennent tous revisiter un titre de leur choix.

Vous pouvez voir le documentaire Jean-Jacques Goldman de l’intérieur sur France 3, à partir de 20 heures 55. Sachez que le documentaire sera également à revoir sur France Télévisions en vidéo sur Internet, une fois la diffusion terminée.

