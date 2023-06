Vacances : les nouvelles tendances pour partir de particulier à particulier

Une nouvelle tendance se démarque dans les vacances, à savoir l’économie collaborative.



Cette dernière est partout et se veut même au centre de l’organisation des vacances. Dans les faits, c’est un ensemble d’échanges, monétisés ou non, et qui sont réalisés grâce à une plateforme externe.



Les solutions collaboratives appréciées



Dans les faits, ils sont 65 % des Français à envisager une solution collaborative pour partir en vacances. Bien que cela peut diviser. En effet, une solution collaborative peut être perçue comme de la concurrence déloyale pour certains. Et pour un ensemble de services bénéfiques aux consommateurs pour d’autres. Ici, quelques solutions collaboratives sont appréciées des Français, comme Airbnb pour le logement. Et Blablacar, Koolicar et Drivy pour le covoiturage.



Des solutions qui ne sont pas pour tout le monde



En fonction du profil du vacancier, le recours à cette solution est différent. En effet, les moins de 34 ans ; ainsi que les catégories socio-professionnelles supérieures, sont très friands des solutions du type Airbnb (35 %). Contre une moyenne générale de 25 %. Le budget n’est donc pas représentatif du choix, ou non, des solutions collaboratives. À savoir qu’un budget vacance réduit, permet d’économiser sur les divers achats et autres activités pendant les vacances. De plus, seulement un tiers des vacanciers sur les douze derniers mois ont utilisé une telle solution. Bien sûr, Airbnb reste l’offre la plus utilisée, par 25 % des Français partis en vacances. Contre 11 % pour le covoiturage.



Des vacances en fonction du mode de vie



Pour 18 % des Français, les vacances reflètent leur mode de vie. La famille de consommateurs dit Créactif (appréciant les nouvelles expériences) sont plus de 40 % à se dire prêts pour les solutions collaboratives. Surtout si cela leur permet d’améliorer les congés, et d’en réduire le coût. Les vacances sont donc en fonction de chacun. Si certains n’hésiteront jamais à s’enrichir personnellement ou partir en quête de nouvelles expériences, d’autres y sont totalement réfractaires.









