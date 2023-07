Les séries TV qui ont vu débuter des stars de cinéma

Si des acteurs et actrices ont réussi à devenir des emblèmes du cinéma, c’est bien à la télévision qu’ils auront débutés.

Acteurs à grande renommé maintenant, ce n’était pas forcément le cas à leur début. Pourtant, la série télévisée dans laquelle jouaient ces acteurs leur permettra de devenir, aujourd’hui, les plus grandes stars de cinéma.

Top 5, Brad Pitt

Acteur apprécié et à la filmographie incroyable de nos jours, Brad Pitt aura fait ses débuts à la télévision. Notamment en jouant le rôle de Randy, le petit ami de Charlie, dans la série Dallas. Que de chemin parcouru depuis !

George Clooney, N°4

Bien avant les publicités à la télévision pour une célèbre de café ; et pour de biens nombreux films à succès !, George Clooney ne parvenait pas vraiment à faire décoller sa carrière. Finalement, ce sera son rôle du docteur Douglas Ross dans les cinq premières saisons d’Urgences qui lui permettront une fulgurante ascension.

Top 3, Leonardo DiCaprio

Véritable star, notamment du film Titanic, Leonardo DiCaprio a émergé avec son rôle dans la série Quoi de neuf docteur. Cette série, diffusée entre 1985 et 1992, offrira un lancement de carrière pour l’acteur mondialement connu.

N°2, Pierce Brosnan

Bien avant de se montrer au plus grand jour dans les films estampillés James Bond, Pierce Brosnan aura notamment évolué dans la série Les enquêtes de Remington Steel, en tant que rôle principal pendant pas moins de 5 saisons, entre 1982 et 1987.

Johnny Depp, N°1

Acteur devenu un incontournable du genre et mis en grande lumière depuis ses rôles de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, Jonnhy Depp (et avant les apparitions dans les films de Tim Burton), prêtait ses traits à Tom Hanson dans la série 21 Jump Street, diffusée entre avril 1987 et avril 1991.

