Que devient Pierce Brosnan l’ancien James Bond ?

Ancien James Bond, Pierce Brosnan aura réussi à se reconvertir dans tout autre chose ; mais sans pour autant délaisser le grand écran.

Apparu dans le rôle de James Bond pour la première fois en 1995 dans Golden Eye, Pierce Brosnan aura changé d’univers. Mais les rediffusions des films avec Pierce Brosnan peuvent amener à se demander ce que devient ce dernier.

Avant tout, il faut rappeler que Pierce Brosnan aura incarné James Bond à quatre reprises dans les salles. Il était donc possible de retrouver l’acteur dans Goldeneye, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas et Meurs un autre jour. Ces films ont rapporté un total de 2 milliards de dollars au box-office mondial. Michael Wilson, producteur des James Bond, limogera Pierce Brosnan lorsque ce dernier était en train de tourner le thriller Coup d’éclat, aux côtés de Salma Hayek. Le comédien aura tourné de nombreux films depuis la fin de son rôle de James Bond, mais aura connu peu de succès. Seuls Mamma Mia de 2008 et The Ghost Writer de 2010 permettront une certaine notoriété.

Qui est Pierce Brosnan ?

Pierce Brosnan est né le 16 mai 1953 à Drogheda, en Irlande. Il a grandi dans le comté de Meath avec sa mère et son beau-père, car son père est décédé quand il était enfant. Il a commencé à travailler comme acteur au début des années 1980 et a joué dans plusieurs séries télévisées et films avant de devenir célèbre en incarnant James Bond dans la série de films « 007 » de 1995 à 2002.

Avant de devenir James Bond, Brosnan a joué dans de nombreuses productions télévisées et cinématographiques, notamment dans la série télévisée « Remington Steele », dans laquelle il incarnait le personnage principal.

Brosnan est marié depuis 1980 à l’actrice et productrice Cassandra Harris, qui est décédée en 1991 d’un cancer. Il est également le beau-père de l’acteur Charlotte et de l’acteur Christopher Harris. Brosnan a trois autres enfants de son premier mariage : Sean, Christopher et Charlotte. Il réside actuellement à Malibu, en Californie, avec sa seconde épouse, Keely Shaye Smith.

En vidéo, une interview de Pierce Brosnan

Pierce Brosnan, producteur engagé

En dehors de sa carrière d’acteur, Brosnan est également producteur et a créé sa propre société de production, Irish DreamTime. Elle est spécialisée dans la production de films, de téléfilms et de séries télévisées. La société a notamment produit les films « The Thomas Crown Affair » et « The Matador ». Elle a financé le développement de la série télévisée « The November Man » également. Irish DreamTime est basée à Los Angeles, en Californie.

Pierce Brosnan est également très impliqué dans des causes humanitaires et environnementales, comme Pete Sampras l’ancien tennisman. Il est membre de l’ONG américaine Natural Resources Defense Council (NRDC). Cette organisation à but non lucratif basée aux États-Unis se consacre à la protection de l’environnement et de la santé humaine. Fondée en 1970, l’ONG mène des campagnes et des actions juridiques pour défendre les ressources naturelles. Elle lutte contre les changements climatiques. Elle travaille également à la protection de la faune et de la flore, ainsi qu’à la promotion de pratiques durables.

Que fait maintenant Pierce Brosnan, l’ancien James Bond ?

Pierce Brosnan s’est pleinement engagé dans une nouvelle carrière artistique. Pas vers la musique, mais vers la peinture. L’acteur irlandais connaît même un certain succès. L’une de ses peintures (qui représente Bob Dylan en personne !!!) s’est d’ailleurs vendue contre la somme de 1,2 millions d’euros. Cependant, Pierce Brosnan n’a pas vraiment délaissé le grand écran et son métier d’acteur. Il est à l’affiche de la suite de Mamma Mia, un carton au box-office mondial et aussi de « La fille du roi ». Une évocation historique, où Pierce Brosnan incarnera le roi Louis XIV. Il a également joué dans plusieurs films, comme « Le Dernier Rempart » et « Le Masque de Zorro ».