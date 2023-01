Tout oublier avec ces 5 hôtels à l’autre bout de la planète

Certains hôtels dans le monde se veulent marquant et capables d’émerveiller de part leur localisation.

Il est tout à fait possible de s’envisager dans des décors du bout du monde, des lieux parfois très peu explorés, mais avec tout le confort nécessaire. Retour sur ces 5 hôtels à l’autre bout de la planète, parfaits pour tout oublier.

Le Como Uma Punakha

Situé au Bhoutan, royaume bouddhiste dans l’est de la chaîne de l’Himalaya, le Como Uma Punakha possède un charme incroyable. Ici, la relaxation est méritée et possible, dans un décor somptueux et une vue à couper le souffle.

The Brando

Direction la Polynésie Française, et plus particulièrement l’île privée de Tetiaroa. Ici, il est possible d’y trouver The Brando. Un établissement qui respecte à la perfection la nature qui entoure les lieux. Douceur polynésienne au programme.

Ion Luxury Adventure Hotel

Situé en Islande, l’Ion Luxury Adventure Hotel marque de part son placement inédit. Établissement construit à Selfoss, rien autour ne pourra perturber les lieux. Bruit du vent sur les feuilles, et ciel dégagé au programme.

Naka Island

Situé en Thaïlande, cet endroit ravira tous les amateurs de paysages paradisiaques. En effet, le lieu est situé face à la mer d’Andaman, dans un cadre plus qu’idyllique. Et possède également une piscine, à quelques mètres seulement de la mer.

Six Senses Zighy Bay

Le Six Senses Zighy Bay est un véritable havre de paix. Ce dernier se trouve à Oman et se veut coincer entre la mer, et la montagne. Le calme de l’endroit a quelque chose d’enivrant.