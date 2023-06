Une législation concernant les loot box des jeux-vidéo, et une annonce du créateur de Deadly Premonition > Nouvelle semaine chargée dans le monde jeux-vidéo, avec, comme point d’orgue, l’industrie du jeux-vidéo qui se mobilise face à une éventuelle législation contre les loot box.

Débutons ce tour d’horizon en se penchant sur les loot box, et sur l’opposition de l’industrie du jeu vidéo à une législation. Comme l’a déclaré un porte-parole de l’ESA (Entertainment Software Association), « En tant qu’industrie, nous prenons très au sérieux notre responsabilité vis-à-vis des consommateurs et travaillons tous les jours pour sensibiliser à la variété des expériences proposées dans les jeux, en toute transparence. Nous sommes convaincus que les importants efforts d’autorégulation de l’industrie restent la manière la plus efficace de régler ces questions importantes, et ce système a prouvé son efficacité depuis longtemps, » ; cela fait suite à une proposition de loi voulant encadrer juridiquement les loot box, qui sont des coffres virtuels à butin aléatoire, qui sont souvent payants. C’est notamment à cause de Star Wars Battlefront II que la polémique ne cesse d’enfler. Lors de la sortie du titre, les joueurs s’étaient rendu compte qu’il fallait environ 2 100 dollars d’achats de loot boxes ; ou 4 528 heures de jeu, afin de débloquer tout le contenu du soft.

L’industrie des jeux-vidéo face à la législation des loot box, un PEGI pour Turok 2 et l’annonce de The Missing

Autre nouvelle intéressante pour les joueurs, Turok 2 vient de trouver une classification sur Xbox par PEGI, l’organisme Européen. Si Turok 2 est disponible depuis mars 2017 sur PC, sa sortie sur Xbox One ne devrait désormais plus tarder, de quoi permettre aux joueurs de retrouver une version entièrement remastérisée, d’un titre sorti en 1998. Enfin, l’on pourra souligner la sortie d’un nouveau titre du père de Deadly Premonition, The Missing. Dans les faits, difficile de savoir de quoi il en retourne à l’heure actuelle, si ce n’est que le titre devrait sortir dans le courant de l’année, et que l’on distingue deux silhouettes féminines dans le logo dévoilé pour l’occasion de l’annonce.