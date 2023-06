Le nouvel épisode de l’émission Des racines et des ailes en vidéo à la télévision > Pour l’occasion de cette nouvelle diffusion à la télévision, l’émission Des racines et des ailes propose un voyage inédit sur le sol Français. Vous pouvez voir l’émission Des racines et des ailes entre le Lot et la Dordogne en vidéo sur France 3, et ce dès 21 heures ce mercredi 14 février.

Pour cette soirée spéciale, sachez qu’il vous est possible de voyager en découvrant les plus beaux paysages entre le Lot et la Dordogne. Ce voyage de découverte débute alors en pleine vallée de la Vézère, là où fut découvert, en 1868, une sépulture de l’homme de Cro-Magnon. Le maire des Eyzies-de-Tayac-Sireuil vient mobiliser les habitants du petit village, afin de mettre en valeur ces grottes préhistoriques.

Voir l’émission Des racines et des ailes entre le Lot et la Dordogne en vidéo et replay sur France 3 et France TV

Plus haut, et en montgolfière pour l’occasion, en plein cœur du Haut Quercy, le téléspectateur part à la découverte du sanctuaire de Rocamadour, un lieu de pèlerinage depuis le Moyen-âge, avant de prendre la direction du château de Castelnau-Bretenoux. Enfin, rencontre avec Denis Dodeman, l’architecte en chef des Monuments historiques, qui veille à restaurer les toitures en lauze, qui sont typiques de la région.

Sachez qu’il vous est possible de voir l’émission Des racines et des ailes entre le Lot et la Dordogne en vidéo sur la chaîne France 3 à la télévision. L’émission sera aussi à revoir ; ou à regarder, en replay sur le site de France TV.

