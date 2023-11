Regarder Danse avec les Stars en direct vidéo sur TF1 : Voir ou revoir DALS sur MyTF1 en replay

L’émission Danse avec les Stars met en avant le Switch, en vidéo sur TF1 > Nouvelle semaine de danse dans la compétition acharnée qu’est Danse avec les Stars. Pour l’occasion, c’est un nouvel animateur qui officie au cours de la soirée, et un premier bouleversement. La soirée avec le Switch de Danse avec les Stars est à voir en direct sur TF1 à la TV, dès 21 heures ce samedi 11 novembre.

Pour cette nouvelle semaine de compétition de l’émission Danse avec les Stars, les différentes célébrités changent de partenaire ! En effet, le désormais célèbre Switch permet aux internautes de modifier totalement les duos établis, et d’en proposer de nouveaux. Petite nouveauté cette année, il est également possible de mettre en duo, deux personnes du même sexe. Le public, qui apparaît également comme cinquième membre du jury, attribut des notes à chaque binôme. Ce soir, il n’y aura aucune élimination parmi les célébrités restantes, mais les notes obtenues ce soir compteront pour l’émission de la semaine prochaine, et se cumuleront.

Le Switch de Danse avec les Stars en direct vidéo sur TF1 : Voir ou revoir DALS sur MyTF1 en replay

Petit rappel, lors de la première émission de Danse avec les Stars sur TF1, l’on retrouvait alors dix personnalités prêtes à relever le défi de la danse de couple ; la chanteuse et comédienne Arielle Dombasle, le nageur Camille Lacourt, le chanteur Sinclair, la présentatrice Tatiana Silva, l’animatrice Élodie Gossuin, l’animateur Vincent Cerutti, l’acteur Agustín Galiana, l’animatrice Hapsatou Sy, l’actrice et chanteuse Joy Esther et l’acteur et chanteur Lenni-Kim.

Le Switch de Danse avec les Stars est à regarder en direct vidéo sur TF1, à partir de 21 heures ce 11 novembre. Vous pouvez également voir ou revoir DALS sur MyTF1 en replay, sur Internet.

