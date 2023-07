Voir Des Racines et des Ailes en Normandie sur France 3 en vidéo : Replay documentaire Mont-Saint-Michel

Des Racines et des Ailes sur France 3 > Nouvelle soirée qui offre un voyage appréciable sur la chaîne France 3, puisque l’on retrouve un numéro de l’émission Des Racines et des Ailes, qui vient prendre la direction de la Normandie, du Mont-Saint-Michel au pays de Caux. L’émission Des Racines et des Ailes en Normandie est à voir sur France 3, dès 20 heures 55.

Carole Gaessler présente ce numéro de l’émission Des Racines et des Ailes depuis le Mont-Saint-Michel. Depuis plusieurs années maintenant, ce monument ; classé au patrimoine mondial de l’Unesco, est en plein renouveau grâce à des travaux d’aménagement. Ce site exceptionnel a ainsi retrouvé son caractère insulaire quelques jours par an, notamment lors des grandes marées. L’année 2016 venait alors marquer une année exceptionnelle pour le Mont-Saint-Michel, et l’on retrouvait un spectacle saisissant et grandiose.

Un peu plus tard, les téléspectateurs prennent la direction du Pont de Normandie, celui qui enjambe l’estuaire de la Seine, située entre Le Havre et Honfleur. Pendant quelques années, il était alors le plus long pont à haubans du monde. Le technicien Julien Bérard, nous emmène en plein cœur de cet ouvrage magnifique. Enfin, la soirée se termine dans le pays de Caux, un vaste plateau qui offre des paysages uniques en France.

Vous pouvez voir l’émission Des Racines et des Ailes en Normandie sur France 3 en vidéo dès 20 heures 55, tandis que le Replay du documentaire sur le Mont-Saint-Michel sera ensuite à regarder sur Internet.

