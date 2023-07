Des exemples concrets d’une alimentation orientée santé

Bien manger est désormais l’équivalence d’une bonne santé et l’alimentation joue un rôle positif sur la santé.

En effet, 32 % des Français sont de cet avis et sont même prêts à changer de comportement afin d’améliorer leur alimentation. Deux tendances se démarquent ici, à savoir les produits bio et l’information sur la qualité des produits achetés.

Une alimentation pour levier vers la santé

Dans les faits, 53 % des Français déclarent se préoccuper beaucoup de leur santé. 17 % d’entre eux soulignent même y penser tous les jours. Et cela d’après une étude Ipsos. Pour les Français, être en meilleure santé passe par mieux manger. Dès lors, un tiers des Français considère que les dépenses en alimentation jouent un rôle plus que positif sur leur santé. Ils sont 32 % à affirmer vouloir améliorer leur alimentation.

Une orientation toujours plus poussée vers le bio

Les Français sont clairs. Consommer bio est un des moyens les plus utilisés pour une alimentation orientée santé. En effet, les produits bio ne présentent pas de « pesticides de synthèse, ce qui réduit considérablement son impact sur la santé », comme le soulignait Le Monde Diplomatique. Le Haut Conseil de la santé publique aura d’ailleurs préconisé d’utiliser des produits bruts et des aliments de saison. Sans oublier les circuits courts. Et, évidemment, le bio.

Une meilleure information sur la qualité des produits

Le comportement des Français a bien changé. Et cela se ressent par le souci de connaître la composition des produits achetés. Une enquête publiée par Santé Publique France a mis en avant le fait que « 91 % des Français sont favorables à ce que le logo Nutri-Score soit présent sur les emballages des produits alimentaires ». Cependant, ce dernier n’est pas obligatoire et de nombreuses marques ne l’affichent pas. La parade ? Utiliser une application mobile permettant une bonne orientation durant l’achat de produits (ingrédients, allergènes, additifs, …).

