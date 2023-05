Cauchemar en Cuisine à voir en vidéo sur M6 : Philippe Etchebest à Marseille sur 6Play > Pour Philippe Etchebest, il est désormais temps de partir à la rescousse d’un nouvel établissement qui a bien du mal à prospérer. Dans ce nouvel épisode de Cauchemar en cuisine sur M6, l’on prend la direction de Marseille.

Marie, qui réside à Marseille, a décidé de faire appel à Philippe Etchebest.

Cela fait maintenant cinq mois que Mélody, sa petite amie, a ouvert son restaurant, et cela fait également cinq mois que l’établissement connaît de grosses difficultés.

Ici, le bilan financier est si critique, que si Mélody ne parvient pas à redresser la barre rapidement, elle devra mettre la clé sous la porte d’ici quelques semaines.

Seulement voilà, la patronne de l’établissement n’a pas les moyens de payer ses salariés, et c’est Marie qui gère le service et les comptes, alors qu’elle ne possède aucune formation dans la restauration.

Cette situation ne convient à aucune des deux et vient créer des tensions dans leur couple ; Marie et Mélody sont au bord de la rupture et peuvent tout perdre si le restaurant venait à fermer.

Cette situation ne convient à aucune des deux et vient créer des tensions dans leur couple ; Marie et Mélody sont au bord de la rupture et peuvent tout perdre si le restaurant venait à fermer.

Entre le service approximatif et les erreurs en cuisine, Philippe Etchebest va se retrouver dans une situation compliquée, et, pour ne rien arranger, la cheffe de cuisine au tempérament bien trempé va lui donner du fil à retordre.