Autonomie de la Nintendo Switch, Mass Effect Andromeda et un nouveau Final Fantasy en chantier > Comme d’habitude, de nombreuses actus sur les jeux-vidéo viennent ponctuer nos semaines, ainsi que nos journées ; dans le lot, des révélations sur l’autonomie de la Nintendo Switch, la dernière console de Nintendo.

Débutons directement ce tour d’horizon avec une information confirmée par beaucoup de nos confrères, une autonomie ; assez discutable, de la Nintendo Switch. En janvier dernier, Nintendo venait annoncer une autonomie d’environ trois heures pour sa dernière console, lorsque celle-ci n’était pas disposée sur son socle.

Finalement, le bilan est exact, puisque, en faisant tourner Zelda Breath of the Wild sur l’écran ; sans wifi, avec luminosité à défaut (soit 50 %), sans interruption et avec une batterie chargée à 100 %, cette dernière tenait un peu plus de trois heures. En confirmant les dires de Nintendo, l’on peut alors s’assurer que l’autonomie pourra être plus élevée en fonction des ressources demandées par les jeux de la Switch, et en fonction de la luminosité (ainsi que Wifi activé, ou non).

Si l’on aura alors du mal à jouer à la Switch dans un avion ; comme la bande-annonce le montrait, l’on pourra tout de même l’emporter avec soi, pour des trajets plus courts.

Suite à cela, une autre information est à retenir, encore plus importante pour les amateurs d’Electronic Arts, et de la licence Mass Effect, plus particulièrement. Si cette dernière va très bientôt effectuer son retour sur les consoles des joueurs (23 mars), il est une question que beaucoup se posaient, Mass Effect Andromeda sera-t-il plus long que Mass Effect 3, et possèdera-t-il une bonne durée de vie ?

C’est sur Twitter qu’il faut se rendre pour y trouver un élément de réponse, puisque, selon Ian Frazier ; lead designer du titre, il faudra plus d’un jour de congé pour venir à bout de l’aventure. Cela pourrait surtout s’expliquer par le travail effectué sur les quêtes secondaires, et l’exploration, bien plus présente que dans Mass Effect 3.

En attendant d’en savoir un peu plus, penchons-nous sur le dernier communiqué de Square Enix, annonçant un nouvel opus de la série Final Fantasy.

Ne paniquez pas tout de suite, puisqu’il s’agit en réalité d’un nouvel épisode de Final Fantasy sur iOS et Android. Prévu cette année sur les smartphones Japonais, Final Fantasy, Explorers-Force de son nom, changera radicalement la donne, puisqu’il se tournera essentiellement vers le multijoueurs. Dans le même temps, aucune date Française n’a été annoncée.