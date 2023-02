Zone Interdite sur les zoos et les secrets des naissances extraordinaires en vidéo sur M6 : Replay documentaire 6Play > Comme un week-end sur deux, c’est l’émission Zone Interdite qui se met en avant sur la chaîne M6. Au programme de ce nouveau documentaire, une immersion dans certains zoos, et une mise en lumière des secrets des naissances extraordinaires des animaux.

Chacun des membres du personnel des 300 zoos de France vous le diront tous ; chaque naissance est un défi, et l’on se doit de le relever.

Entre propriétaires et soigneurs, l’on ne compte désormais plus les nuits blanches passées auprès des animaux. Pour les nombreux parcs et zoos, une naissance est une aubaine incroyable, puisque les petits attirent trois fois plus de visiteurs que la même espèce en taille adulte.

Mais, pour réussir ce tour de force, il faut que les bébés naissent sans encombre. Pour ce nouveau documentaire, Zone Interdite a voulu suivre des naissances hors du commun, comme celles des bébés girafons du côté du zoo de La Boissière Du Dorée, situé près de Nantes.

Pour ces derniers, l’éveil peut être compliqué, et pour cause. Après quinze mois de gestation, les girafons font une chute de plus de deux mètres au moment de leur naissance, puisqu’une girafe met bas en étant debout.

Zone Interdite sur les zoos et les secrets des naissances extraordinaires est à voir en vidéo sur M6 dès 20 heures 55 à la télévision. Sachez également que le replay du documentaire sera disponible sur 6Play, une fois la diffusion TV de ce dernier terminé.

Dans d’autres cas, il peut arriver que les mères se désintéressent de leurs petits, comme cette lionne du Parc Saint-Léger, en Picardie. Ici, les soigneurs doivent jouer aux parents adoptifs, avec un biberon à la main.