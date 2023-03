Scènes de ménages à la campagne ce 9 mars sur M6 > Les couples préférés des Français se permettent de nouvelles sorties, et après des vacances sous le soleil, les couples se dirigent vers la campagne pour une nouvelle soirée inédite sur M6.

Pour les couples de Scènes de ménages, l’heure est enfin au départ pour les vacances. Cette année, les nouvelles destinations présentes livrent des situations cocasses, avec prise de bec et franches rigolades au programme.

Pour Liliane et José, c’est un voyage culturel qui se profile et les visites de châteaux se succèdent pour le plus grand plaisir de Liliane. De son côté, José ne manque pas d’imagination pour faire face à l’ennui.

Dans la maison familiale, Emma et Fabien ont enfin réussi à faire garder Chloé pendant quelques jours et profitent de ce laps de temps pour passer des vacances sportives en tentant notamment une initiation à l’accrobranche. Finalement, la sœur de Julien et son petit ami les rejoignent.

Pour Camille, l’on est lassé des vacances dans des hôtels de luxe et elle parviendra d’ailleurs à convaincre Philippe de passer quelque temps dans une yourte au bout du monde.

Les épisodes inédits de Scènes de ménages à la campagne sont à voir ce mercredi 9 mars 2016, à partir de 20 heures 55 sur la chaîne de télévision M6.

Le changement est également de la partie pour Marion et Cédric. Lassés de la fête, des cocktails et de la mer, le couple décide de partir en randonnée. Alors que Cédric est heureux de ce séjour peu onéreux, pour Marion, en revanche, c’est la déprime.

Enfin, que serait Scènes de ménages sans Huguette et Raymond ? Cette année, ils retrouvent Plestin, la plage, leur mobile-home et plein de touristes dont ils vont gâcher les vacances. Alors que tout se passait pour le mieux pour les deux retraités, ils assisteront à la venue de leur neveu, Estève.