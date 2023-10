Cauchemar en cuisine à Cabourg sur M6

Cauchemar en cuisine à Cabourg ce 6 octobre sur M6 > Nouvelle semaine, et nouveau mardi ponctué par la présence du chef Philippe Etchebest sur M6. Habitué à sauver les établissements dans lesquels il se rend, parviendra-t-il à faire de même dans ce nouvel épisode inédit ?

Aujourd’hui, c’est dans le Calvados que l’on se rend en compagnie de Philippe Etchebest ; plus précisément à Cabourg. Ici, l’on retrouve une grande brasserie de la côte Normande.

Dans ce lieu, Monique et Jean-Louis sont les gérants de l’établissement qui court ; tant bien que mal, à sa perte.

Difficile pour le couple, qui n’est pas du métier, de s’être retrouvé ; du jour au lendemain, à la tête d’une équipe de dix personnes.

Dans l’incapacité de coordonner le travail du personnel, le gérant, Jean-Louis, s’effondre chaque jour un peu plus et l’ambiance dans le restaurant s’en ressent. C’est électrique et les départs se multiplient.

Sachez qu’il vous est possible de regarder Cauchemar en cuisine à Cabourg ce mardi 6 octobre 2015, à partir de 20 heures 55 sur M6.

Dans l’instabilité permanente qui règne dans l’établissement, le chef cuisinier de la brasserie, Grégory, a finalement pris la place du patron et fait régner la terreur tout autour de lui.

Comme à l’accoutumer, l’arrivée du chef Philippe Etchebest va bousculer les habitudes en poussant certains employés à bout. Mais comment faire réagir le patron afin qu’il reprenne sa place de gérant ? Et comment, enfin, calmer les ardeurs du chef de cuisine ?

