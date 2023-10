Tony Hawk’s Pro Skater 5 marque le retour de la licence à succès de skateboard > L’aube des années 2000 aura été ponctuée par une véritable révolution dans le milieu des jeux-vidéo. L’arrivée de Tony Hawks à l’affiche d’un jeu de skateboard laissait augurer du meilleur.

En effet, la licence Tony Hawk’s Pro Skater est assez ancienne et fêtera, en 2019, ses vingt d’ans d’existence. Avant de connaître les difficultés que l’on sait, cette série de jeux-vidéo parvenait à faire sensation dans le milieu, notamment grâce à un aspect arcade comique de haute volée.

Dans le principe, Tony Hawk’s Pro Skater est relativement simple. Le joueur se voit confronter à plusieurs niveaux où des objectifs sont à remplir, histoire d’accéder aux prochaines destinations, pour recommencer les figures et les petites missions hilarantes.

Composé d’un nombre assez correct de niveaux, Tony Hawk’s Pro Skater marquait les jeux-vidéo de sa présence, tout en se permettant de glaner le titre de Sega All Stars sur Dreamcast, venant couronner un premier épisode riche techniquement. Sa suite, Tony Hawk’s Pro Skater 2 ; sortit seulement un an plus tard, parvenait à hausser encore le niveau global de la licence, notamment en améliorant son gameplay et en ajoutant de nouvelles figures ; le succès fut encore au rendez-vous.



Pour le troisième opus, Tony Hawk’s Pro Skater continuait de briller, à tel point que les nombreuses nouveautés et la technicité du titre permettaient à la licence d’obtenir la note maximale dans différents magazines de jeux-vidéo ; une consécration pour une série plus qu’apprécié par un public de tout âge.

Une année plus tard, c’est le quatrième opus de Tony Hawk’s Pro Skater qui voyait le jour. En conservant les bases qui ont fait les principales forces de la série, le quatrième opus ; toujours développé par l’excellent studio de Neversoft, parvenait à offrir encore une fois une progression sans faille, avant de voir Tony Hawk’s s’écrouler lourdement.

Tandis que la série principale marquait un long temps d’arrêt, de nombreuses licences dérivées tentaient de percer, sans jamais réussir à égaler Tony Hawk’s Pro Skater. Tandis que le premier épisode de Tony Hawk’s Underground offrait la possibilité au joueur de s’incarner lui-même et de gravir les échelons de la discipline, la notoriété du titre était en déclin et les quelques épisodes suivants ne parvenaient plus à se vendre suffisamment, à tel point que l’éditeur Activision décida purement et simplement de stopper la licence après l’épisode de 2007, Tony Hawk’s Proving Ground.

C’est finalement en 2015 que Tony Hawk revient sur le devant de la scène avec un épisode reprenant les succès de l’époque. Se tournant désormais vers la série principale, Tony Hawk’s Pro Skater 5 parvient à resurgir plus de dix ans après le dernier épisode en date ; 2003. C’est également le premier épisode depuis Tony Hawk’s Proving Ground en 2007. Le changement de développeur peut-il permettre au soft de connaître un second souffle ? Tony Hawk’s Pro Skater 5 reprend les mécaniques old-school des épisodes marquants, tout en rajoutant des bonus et des projectiles ; le pari peut-il être gagnant ?

