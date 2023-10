Regarder Grand Prix Japon MotoGP en direct TV + streaming course Motegi en vidéo

Regarder Grand Prix Japon MotoGP 2014 en direct TV + streaming course Motegi en vidéo > CLIQUEZ ICI, pour regarder le Grand Prix du Japon de MotoGP 2014 en direct à la TV + le streaming de la course à Motefi en vidéo.

L’ultime ligne droite pour Marc Marquez, ici, à Motegi ?

Si les prestations de Marc Marquez en début de saison ne laissaient plus aucun doutes quant à la victoire finale, les récentes performances ne plaident pas en la faveur du pilote Espagnol, champion du monde en titre.

Depuis sa chute, Marquez conserve des doutes et ne parvient plus à se mettre au-dessus de ses adversaires ; un comble pour un tel pilote.

Si l’on reste premier du classement général, le doute plane, et ce, malgré la très bonne position de Marquez sur la grille de départ à l’entame de ce Grand Prix du Japon de MotoGP 2014.

De l’autre côté, Jorge Lorenzo ne veux rien lâcher et l’a déjà prouvé sur le circuit, que se soit lors des essais du vendredi, ou de la séance de qualifications de la veille ; Marquez le sait, seule une victoire peut lui redonner confiance et lui offrir le titre, si Lorenzo passe à côté de sa course de MotoGP à Motegi.

Le Grand Prix du Japon de MotoGP 2014 impressionne par sa technique et l’on a déjà assisté à des sorties de pistes ce week-end, la course va-t-elle se dérouler sous les meilleurs auspices pour Marquez ?

