Des Racines et des Ailes sur le Languedoc ce 9 septembre sur France 3 > Des Racines et des Ailes revient ce soir sur France 3, et nous propose de découvrir, dans un numéro inédit de Passion Patrimoine, la terre de Languedoc.

Vous l’aurez compris, la rentrée de l’émission Des Racines et des Ailes se fait avec le Languedoc, partagé entre terre et montagne. La diversité du relief ; mais également de son patrimoine, fait la fierté et le bonheur des habitants.

Lorsque survolé en ULM, le littoral révèle toute sa beauté, et c’est après un détour par la ville de Sète, que les caméras de l’émission se dirigent au nord pour atteindre les premières pierres du Massif Central.

Au beau milieu d’impressionnantes falaises, le cirque de Navacelles fait partie de ces curiosités géologiques où deux hameaux sont en pleine renaissance.

Un peu plus haut, dans le Causse du Larzac, c’est la tradition pastorale du plateau qui reprend ses droits, grâce à Nicolas Brahic, un éleveur de cochonnets bio.

Sachez que vous pouvez regarder Des Racines et des Ailes sur le Languedoc ce mercredi 9 septembre 2015, à partir de 20 heures 55 sur France 3.

Direction ensuite la côte pour y faire la découverte d’une cathédrale du XIe siècle et isolée au milieu de la lagune ; ce joyau de l’art roman a d’ailleurs été confiée à une association.

De son côté, la ville d’Agde laisse aussi entrevoir un trésor, le château Laurens. Cette villa d’Art nouveau et posée au ras d’une voie ferrée est aujourd’hui en pleine restauration après avoir été laissée à l’abandon suite à la mort de son propriétaire, en 1959.

