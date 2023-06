Les paris sur l’eSport vont-ils bientôt surpasser les mises de casinos en ligne ?

L’eSport considéré pendant longtemps comme un divertissement pour « geek » a connu une croissance sans précédent grâce à l’évolution de la technologie et à la récente pandémie. Aujourd’hui, il est reconnu comme un secteur majeur du divertissement avec des évènements organisés dans de nombreux pays comme la Chine, les États-Unis, la Malaisie, etc. Il n’a donc pas fallu longtemps avant que le monde des jeux d’argent s’y intéresse et que des paris soient effectués sur les joueurs, équipes, et autres évènements. Pour beaucoup d’experts, l’eSport, c’est l’avenir et les paris effectués sur les jeux eSport pourraient bientôt devancer les différentes mises de casinos en ligne. Les mises sur l’eSport surpasseront-elles vraiment celles faites sur les casinos en ligne ? Réponses ici.

L’eSport qu’est-ce que c’est ?

L’eSport ou encore sport électronique représente les différentes compétitions de jeux vidéo qui se déroulent en ligne sur console, ordinateurs ou smartphones. Bien que cela ne soit pas des sports physiques à l’instar du tennis, du basket-ball ou du football, les jeux esports sont considérés comme des sports virtuels basés sur l’utilisation d’appareils électroniques. Ce sont généralement des jeux de tir à la première personne (FPS), des jeux de combats, des jeux de sports (FIFA, NBA 2K) ou encore des arènes de combat en ligne multi-joueurs (MOBA) dont les thèmes sont orientés sur le travail d’équipe et sur la stratégie, en plus des aptitudes de base des personnages. Les jeux de sport électronique qui rencontrent le plus de succès sont FIFA 22, CS : GO (Counter Strike : Global Offensive), Dota 2, Heroes of Newerth, Valorant, League of Legends, Overwatch, Rocket League, Fortnite, etc.

L’eSport connaît actuellement une énorme croissance en raison de l’afflux de milliers de fans et de joueurs passionnés.

Cet engouement pour cette discipline a attiré les parieurs qui se sont mis à s’intéresser à ce sport et à parier sur l’issue des différents matchs. Aujourd’hui, sur les meilleurs sites de casinos français, les activités préférées de ses joueurs sont les paris sur les jeux électroniques, une alternative aux paris sportifs traditionnels et aux différents jeux de casino comme le blackjack, le poker, la roulette…

Facteurs contribuant à la popularité des paris sur l’eSport

Les paris sur les sports électroniques ont enregistré près de 15 milliards de revenus l’année dernière. Ce chiffre pourrait encore plus augmenter en 2022 et continuer de croître à l’avenir. De nombreux sites de paris en ligne et de jeux de casino comme Stake.com ont commencé à intégrer sur leurs sites les jeux électroniques. Ces derniers permettent aux dirigeants des sites de jeux en ligne de développer leur base de joueurs et d’étendre leurs marchés, car l’eSport est très populaire, et cela à cause des facteurs suivants.

Les différentes compétitions d’eSport

Les nombreuses compétitions d’eSport existantes ont permis de rendre populaires les paris sur les jeux électroniques. Nous avons par exemple :

Pokemon World Championship : Organisé annuellement par The Pokémon Company pendant le mois d’Aout, cet évènement rassemble les meilleurs joueurs de différents jeux Pokémon tels que Pokemon Sun et Pokemon Moon. Les gagnants recevront des bourses d’études, de l’argent et d’autres prix.

: Organisé annuellement par The Pokémon Company pendant le mois d’Aout, cet évènement rassemble les meilleurs joueurs de différents jeux Pokémon tels que Pokemon Sun et Pokemon Moon. Les gagnants recevront des bourses d’études, de l’argent et d’autres prix. Evolution Championship Series : Encore appelé Evo, cet évènement américain ne concerne que les jeux vidéo de combat en un contre un. Rachetée le 18 mars 2021 par Sony Interactive Entertainment, cette compétition rassemble les joueurs de Street Fighter, Super Smash Bros. Melee…

: Encore appelé Evo, cet évènement américain ne concerne que les jeux vidéo de combat en un contre un. Rachetée le 18 mars 2021 par Sony Interactive Entertainment, cette compétition rassemble les joueurs de Street Fighter, Super Smash Bros. Melee… League Of Legends World Championships : C’est la compétition annuelle du jeu League of Legends organisée par Riot Games. Créé en 2011, ce tournoi réunit les meilleures équipes des différents championnats majeurs qui s’affrontent pour le titre de champion du monde de LOL. L’équipe gagnante repart avec un trophée et une somme d’argent allant à plus d’un million de dollars.

: C’est la compétition annuelle du jeu League of Legends organisée par Riot Games. Créé en 2011, ce tournoi réunit les meilleures équipes des différents championnats majeurs qui s’affrontent pour le titre de champion du monde de LOL. L’équipe gagnante repart avec un trophée et une somme d’argent allant à plus d’un million de dollars. Fifa eWorld Cup : Autrefois appelé FIFA Interactive World Cup, ce tournoi organisé par la FIFA et EA Sports rassemble les meilleurs joueurs au monde sur Xbox et PlayStation. Le Prize Pool mis en jeu lors de la dernière édition était de 500 000 $. Avec le changement de nom du jeu FIFA dès l’année prochaine et la fin du contrat exclusif qui liait EA et la FIFA, on se demande si ce tournoi continuera.

Un énorme attrait pour les joueurs

Les jeux ont bercé l’enfance de bon nombre d’entre nous et continuent de le faire pour les nouvelles générations. C’est l’une des raisons qui expliquent la popularité et le fait que l’industrie des paris sur l’eSport connaisse une croissance fulgurante. Un autre facteur contribuant au succès de l’eSport est le streaming en direct sur les sites proposant les paris sur les sports électroniques. La retransmission des compétitions permet aux joueurs de s’intéresser davantage aux paris sur l’eSport qu’aux jeux de casino traditionnels.

S’amuser sans directement s’impliquer

L’eSport gagne en popularité auprès des jeunes générations, mais un problème majeur demeure : jouer aux sports électroniques peut affecter la santé physique en raison du stress et de l’addiction qui y sont liés. Aussi, cela peut entraîner la dépression et l’anxiété dans certains cas, affectant la capacité d’une personne à travailler et à construire des relations.

C’est cela qui rend populaire les paris sur l’eSport. Le fait de juste miser et de ne pas directement y prendre part permet de prendre en quelque sorte du plaisir, mais aussi de gagner de l’argent en pariant juste sur les évènements. Pour de nombreux parieurs, il s’agit d’une situation gagnant-gagnant, car cela permet de gagner de l’argent tout en profitant de l’excitation des jeux eSport sans nuire à leur santé.

Mise à jour instantanée des résultats

Contrairement aux autres types de paris comme le football ou encore le basket-ball, les résultats des matchs et d’autres données liées à l’eSport sont rapidement disponibles. Cela permet aux parieurs et aux bookmakers de vite comprendre la scène des sports électroniques et les différentes cotes présentées.

Options de paris plus larges

De nombreux sites de paris offrent une large gamme d’options de paris sur les jeux électroniques en raison de la popularité de ce sport, mais aussi à cause des nombreux résultats possibles que l’on peut avoir lors des matchs entre équipes ou joueurs. Plusieurs autres options sont également proposées lors des paris en direct, car les bookmakers obtiennent plus rapidement des informations sur les rencontres d’eSport que celles des sports traditionnels.

Les jeux de sport électroniques comportent de nombreux éléments, mais peuvent aussi aboutir sur différents évènements.

C’est la raison pour laquelle au fil de la partie, plusieurs options de paris sont proposées en direct. Cela permet aux joueurs de faire de meilleurs choix et de gagner de l’argent.

Les mises sur les casinos en ligne toujours populaires

Bien que les paris sur l’eSport gagnent en popularité, les mises sur les jeux de casino en ligne sont toujours plus appréciées. Il existe de nombreuses raisons à cela :

Les jeux de casino en ligne sont mieux établis

Les jeux de casino en ligne existent depuis longtemps et sont plus établis que les sports électroniques. L’eSport est un domaine relativement nouveau et n’a pas encore totalement pris pied. D’autre part, les jeux de casino en ligne sont une industrie bien établie avec une longue histoire.

Les jeux de casino en ligne sont plus accessibles

Il existe des centaines de casinos virtuels sur lesquels vous pouvez faire des mises sur les jeux de casino en ligne. Les paris sont simples, faciles à maîtriser et peuvent se faire de n’importe où via votre smartphone, ordinateur ou une tablette Google nexus 7.

Tout le monde peut jouer aux jeux de casino en ligne

Une autre raison de la popularité des jeux de casino en ligne est le fait que vous n’avez pas forcément besoin d’une certaine connaissance avant d’y jouer. Avec deux ou trois explications, tout le monde peut y jouer en quelques clics. Aussi, il est possible de jouer gratuitement à la démo de certains jeux avant de se mettre à parier. Cela donne un avantage aux joueurs qui peuvent, avant de jouer pour de l’argent réel, établir une stratégie.

Les jeux de casino en ligne sont plus lucratifs

Dernier point, mais pas le moindre, les jeux de casino en ligne sont jusque-là plus lucratifs que les jeux eSport. En effet, en ne misant pas grand-chose, les joueurs peuvent gagner de gros prix sur les casinos en ligne. Les sommes peuvent passer des dizaines d’euros à des millions d’euros.

Résultat des courses

Bien que les paris sur l’eSport connaissent une énorme croissance, il est très peu probable qu’ils arrivent un jour à surpasser les mises de casinos en ligne dans leur ensemble. Actuellement, le marché des casinos en ligne se porte bien, avec une popularité croissante et une industrie mondiale valant des centaines de milliards de dollars. Il faudra sans doute un certain nombre d’années avant que l’eSport ne devienne aussi important. Toutefois, une part importante de la popularité que connaissent les casinos en ligne est due au fait qu’ils sont très appréciés par l’ancienne génération. Le fait donc que la nouvelle génération préfère les mises sur les jeux eSport aux autres formes traditionnelles de paris peut combler l’écart entre ces deux mondes. Quoi qu’il en soit, que ce soit l’eSport ou les jeux de casino en ligne, ces deux moyens de divertissement continueront à évoluer au fil du temps. Il ne sera donc pas surprenant de voir de nouveaux types de paris émerger dans le secteur des casinos en ligne qui pourraient davantage plaire aux futures générations.

