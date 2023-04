Voir le Grand Prix Espagne MotoGP en direct TV et Internet

Retransmission Grand Prix Espagne MotoGP 2014 en direct et replay course Aragon en streaming > C’est ICI, pour voir la retransmission du Grand Prix d’Espagne de MotoGP 2014 en direct et le replay de la course d’Aragon en streaming.

Après un début de week-end de folie, place à la course du dimanche.

Et l’on vous conseille de regarder la retransmission du Grand Prix d’Espagne de MotoGP 2014 en direct sur Eurosport, ou de voir le replay de la course d’Aragon en streaming sur internet.

Lors des premiers essais libres du Grand Prix d’Espagne de MotoGP 2014, il était bon de surveiller la performance de Marc Marquez, lui qui a laissé s’envoler deux des trois derniers Grands Prix de MotoGP.

Et il ne s’est pas fait prié pour reprendre le dessus sur ses adversaires, notamment lors de la séance de qualification, ou le pilote Honda a littéralement explosé le record de la piste, en décrochant la pole position, en 1.47.187.

Si l’assurance de Marc Marquez ne fait plus aucun doute à l’entame de cette course d’Aragon de MotoGP 2014, il faudra toutefois surveiller la prestation du pilote dans le feu de l’action ; les souvenirs sont toujours présents et une faute est très vite arrivée.

Juste derrière lui sur la grille de départ, l’on retrouve Dani Pedrosa et le très surprenant Andrea Iannone.

Surveillons également la performance des Yamaha, puisque Valentino Rossi avait eu bien de la peine à s’imposer dans les temps, et avait terminé à la sixième place.

Vous pouvez regarder la retransmission du Grand Prix d’Espagne de MotoGP 2014 en direct, dès 13 heures 45 ce dimanche 28 septembre 2014.

Vous pouvez également CLIQUER ICI, pour voir le replay de la course d’Aragon en streaming sur internet.