Orange inaugure à Dakar un nouveau Campus dédié au développement managérial

DAKAR, Sénégal, 16 mai 2013/African Press Organization (APO)/ — Avec la création d’un nouveau site Orange Campus au Sénégal, le Groupe France Télécom-Orange (http://www.orange.com), présent dans une vingtaine de pays en Afrique, réaffirme sa volonté de renforcer sa communauté managériale à travers le monde et d’accompagner les managers dans leurs responsabilités au quotidien.

Orange Moyen-Orient Afrique

Situé au cœur de la technopole de Dakar, le site international Orange Campus proposera des programmes de développement en priorité aux 1 000 managers des filiales du Groupe situés en Afrique de l’Ouest (Mali, Guinée, Guinée Bissau, Niger, Côte d’Ivoire et Sénégal). Des managers issus d’autres filiales d’Orange d’Afrique francophone (République Centrafricaine, Cameroun ou République Démocratique du Congo) pourront également en bénéficier. Enfin, dans le cadre de ses programmes internationaux, le site accueillera aussi des managers de tous les pays du Groupe, favorisant ainsi la diversité et la mixité qui font partie de l’ADN d’Orange Campus.

En 2013, plus de 20 programmes différents de développement managérial sont planifiés sur le site Orange Campus Dakar

Le nouveau site Orange Campus, composé de plusieurs salles, d’un espace bibliothèque et d’un amphithéâtre, a été spécialement conçu pour s’adapter aux différentes formes pédagogiques utilisées au cours des différentes sessions. Jouxtant le Centre de développement des Compétences d’Orange-Sonatel, le site représente au total une superficie de plus de 300 m² et peut accueillir jusqu’à 160 personnes.

Les programmes qui seront dispensés sur le site d’Orange Campus Dakar permettront de renforcer l’approche internationale qui est privilégiée en Afrique, à travers 3 gammes :

 des parcours indispensables permettant aux nouveaux managers de s’investir rapidement dans leurs nouvelles responsabilités

 des programmes de développement collectif qui permettent aux managers exécutifs de mobiliser et de développer leurs équipes : « les enjeux collectifs »

 des programmes de développement individuels et les fondamentaux du management pour consolider les pratiques managériales clés

A ces programmes, s’ajoute une offre « sur mesure » qui capitalise sur les offres existantes pour s’adapter parfaitement aux thématiques managériales prioritaires de chaque pays et au nombre de managers à développer.

La création d’Orange Campus Dakar correspond à la volonté du Groupe de permettre progressivement à ses filiales internationales de prendre directement en charge certaines animations en leur fournissant tous les éléments pédagogiques nécessaires et en leur offrant des sessions spécifiques de formations de formateurs locaux (internes ou externes). Huit formateurs internes sont d’ores et déjà certifiés en Afrique. Ces dispositifs sont envisagés avec chaque pays, selon leurs besoins et leurs ressources. Cela permet à chaque pays de déployer les programmes Orange Campus avec autonomie et soutien.

Le développement des managers du Groupe en Afrique n’est cependant pas une nouveauté. En effet, depuis 2011, plus de 1 000 managers du périmètre Afrique, Moyen-Orient, Asie dans 11 pays ont déjà bénéficié des programmes Orange Campus grâce à des sessions organisées au sein des filiales.

À propos d’Orange Campus

Le concept des sites Orange Campus a été créé en janvier 2011 afin de favoriser la coopération, les échanges, le partage d’un socle de connaissances et de pratiques managériales communes à tous les managers du Groupe. Créé sous l’impulsion de Stéphane Richard, Président-Directeur Général de France Télécom-Orange, Orange Campus occupe une place centrale dans le renouveau managérial dont l’ambition est de placer les femmes et les hommes du Groupe au cœur de l’organisation.

Tous les programmes Orange Campus se déroulent désormais sur cinq sites dédiés situés à Paris, Serock (Pologne), Madrid, Marseille (Sud France) et Dakar ; ainsi que dans deux hubs « Asie Pacifique » et « Océan Indien » installés au carrefour de plusieurs pays rassemblant entre eux une densité et une diversité managériale optimale.

En deux ans, Orange Campus a déjà accueilli plus de 20 000 participants à l’ensemble de ses activités de développement managérial provenant de 42 nationalités différentes.

A propos d’Orange

France Télécom-Orange (http://www.orange.com) est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 43,5 milliards d’euros en 2012 et 170 000 salariés au 31 mars 2013, dont 104 000 en France. Présent dans 32 pays, le Groupe servait près de 230 millions de clients au 31 mars 2013, dont 172 millions de clients du mobile et 15 millions de clients ADSL et fibre dans le monde. Orange est l’un des principaux opérateurs européens du mobile et de l’accès internet ADSL et l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.

Avec son projet d’entreprise « conquêtes 2015 », Orange s’adresse simultanément à ses salariés, à ses clients, à ses actionnaires et plus largement à la société dans laquelle l’entreprise évolue en s’engageant concrètement sur des plans d’actions. Ceux-ci concernent les salariés du Groupe grâce à une nouvelle vision des Ressources Humaines ; les réseaux, avec le déploiement des infrastructures du futur sur lesquelles le Groupe bâtira sa croissance ; les clients, avec l’ambition de leur offrir la meilleure expérience parmi les opérateurs grâce, notamment, à l’amélioration de la qualité de service ; et l’accélération du développement international.

France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange.

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom.

