Les meilleures activités pour s’amuser en ligne

Depuis le milieu des années 1990, les Français et leurs voisins ont vu le monde des loisirs changer petit à petit à cause de l’arrivée de la plus grande révolution technologique du 21ème siècle : Internet.

Après quelques années, le web a rapidement envahi la vie des gens pour devenir aujourd’hui un partenaire important comme le prouve le nombre d’internautes français quotidien. Ce formidable outil a bouleversé la façon de s’informer, de communiquer, mais aussi de s’amuser.

En effet, il est désormais possible de s’adonner à tout type d’activités récréatives sans avoir à sortir de chez soi tout en ayant un contact virtuel avec d’autres personnes. Mais quelles sont les meilleures activités en ligne pour s’amuser ? Réponses dans les prochaines lignes.

Call of Duty s’est implanté auprès des joueurs en sortant de nouveaux titres chaque année.

Le poker

On commence par une activité ancestrale qui a su parfaitement s’adapter aux normes digitales de ces dernières années : le poker. En effet, s’il fallait avant passer la porte d’un casino, d’un cercle de jeu dédié, ou alors inviter des amis chez soi pour jouer, il ne faut plus désormais que quelques clics sur son smartphone ou son ordinateur pour lancer une partie.

Et quoi de mieux que de se mettre à une table virtuelle avec ses amis, souvent située à différents endroits de la France voire même d’Europe. Il existe d’ailleurs sur certaines plateformes la possibilité de créer un club de poker en ligne et de bénéficier de fonctionnalités sympas, comme la création de parties personnalisées ou de tournois fermés.

De plus, ces plateformes font la part belle à de nombreuses variantes histoire de varier les plaisirs. Texas Holdem, Stud ou encore Omaha seront présents et sous de nombreuses formes pour le plaisir des joueurs.

Les jeux vidéo en équipe

Voilà maintenant près d’une vingtaine d’années que l’univers vidéoludique a vu arriver un nouveau genre, les jeux vidéo dits collaboratifs. Des titres connus du grand public comme World of Warcraft, League Of Legends, Counter Strike ou encore Call Of Duty ont placé ce type de jeux sur le devant de la scène gaming. Ce dernier fut d’ailleurs la licence la plus vendue pendant certaines années, porté par les joueurs américains et européens particulièrement friands des modes de jeux collaboratifs.

Jouables sur consoles ou PC, ces jeux procurent souvent d’excellentes sensations de gameplay, mais surtout stratégiques. En effet, il faut coordonner ses agissements avec ceux de ses partenaires tout en anticipant ce que feront les adversaires souvent humains et agissant également en équipe.

Si les MOBA ou les jeux de tir par équipe sont souvent mis en avant, il ne faut pas oublier tout ce qui concerne les titres sportifs. La série FIFA devenue depuis peu EA FC possède un mode de jeu particulièrement jouissif qui permet de contrôler un joueur de l’équipe, les autres pouvant être contrôlés par 10 autres joueurs. Même chose pour NBA 2K 24 ou Madden NFL 24.

Netflix possède plus de 10 millions d’utilisateurs en France

Les films et séries sur les plateformes de streaming

S’amuser en ligne ce n’est pas uniquement avoir une activité proactive comme pour les jeux vidéo, ou une démarche intellectuelle aussi stimulante que le poker. Si l’on veut rigoler et apprécier un bon moment sans avoir bouger le moindre doigt de pied de son canapé ou fauteuil, il existe une activité parfaite pour cela : regarder un film ou une série. Quoi de mieux que de passer une soirée dans la semaine à rire devant The Office ou à passer un bon moment devant les classiques que sont Mary à Tout Prix ou Maman, j’ai raté l’avion. Et depuis l’avènement récent des plateformes de streaming comme Netflix, Disney+ ou Prime Video, rien n’est plus simple. Il suffit d’un abonnement à l’une d’entre elles et vous voilà plongé dans un océan presque infini de contenus. Effectivement, elles sont bien différentes sur certains points. Si vous êtes plus séries actuelles, Netflix devrait vous plaire. Pour tout ce qui est classique de l’enfance ou de grandes sagas comme Marvel ou Star Wars, Disney+ sera le choix parfait. Enfin pour d’excellents films notamment comiques, on ne peut que vous conseiller Prime.

