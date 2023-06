Regarder votre Programme TV en Direct : 3 Fonctionnalités à Tester Ce Soir

Vous voulez regarder votre programme TV en direct. Sur téléphone mobile, ordinateur ou tablette, voici comment retrouver le programme de vos émissions préférées, comment savoir quels films ou séries sont disponibles en ligne gratuitement ou comment regarder le match en en streaming. En suivant notre sélection de 3 fonctionnalités indispensables, vous pourrez regarder vos émissions télé dans votre salon, au bureau ou dans les transports en commun.

TV en Direct sur Internet : Les 3 Fonctionnalités qu’il faut connaître

Pour cet article sur les programmes TV en direct, nous avons choisi 3 fonctionnalités à tester dès maintenant. Pour profiter au maximum de vos écrans connectés, elles vont vous changer la vie :

Votre Programme TV Personnalisé Sur Mesure

Entre les services de streaming à la demande, les chaînes françaises généralistes, les chaînes spécialisées ou étrangères, ce sont plusieurs centaines de chaînes qui sont accessibles en ligne gratuitement. Vous vous sentez perdu devant autant de choix ?

Voici la solution : créez votre programme TV personnalisé. En quelques secondes, vous récupérez une sélection d’émissions en fonction de vos préférences. Vous préférez les films de cinéma ou le sport en direct ? Vous voulez filtrer des chaînes de documentaires uniquement ? Vous avez une émission préférée que vous regardez tous les jours ? Les paramétrages vous permettent de choisir les chaînes à suivre mais aussi l’ordre dans lequel vous voulez qu’elles s’affichent. Une astuce parfaite pour être sûr de ne rien rater en un seul coup d’œil. C’est cette sélection sur-mesure que vous propose de créer le site programme tv, simplement en vous inscrivant gratuitement.

Une Alerte Pour Ne Pas Rater Votre Programme TV Préféré

C’est la deuxième fonctionnalité de notre sélection : les alertes. Elles sont indispensables si vous ne voulez manquer aucune de vos émissions préférées. Un système de notification vous envoie un message 10 minutes avant le début des programmes que vous voulez surveiller. Bien sûr, vous choisissez le canal d’alerte que vous voulez : email, notification mobile…

Des systèmes encore plus sophistiqués vont même plus loin et vous proposent d’être alerté en fonction de vos thèmes préférés. Vous lancez une recherche « tennis », « New-York », « Manchester City » ou « Emma Watson ». Le programme vous indique les programmes correspondant sur les chaînes de la TNT, les sites de streaming et les chaînes internationales. Et si aucun programme disponible ne vous plaît tout de suite, vous pouvez enregistrer votre recherche pour être notifié plus tard. Résultat : dès qu’un programme correspondant à votre recherche va être diffusé, vous recevez une alerte et vous êtes sûr de regarder les émissions qui plaisent.

Les Programmes TV les Mieux Notés

Avec des interfaces bien pensées, les sites de programme TV sont de plus en plus nombreux à proposer une 3ème fonctionnalité extrêmement utile : la possibilité de noter et/ou de commenter les émissions.

Dans les classements, des programmes comme « Rendez-vous en terre inconnue », « Capital », « Koh Lanta », « Quotidien » ou « The Voice » sont régulièrement cités parmi les émissions préférées des Français. Mais vos goûts personnels sont peut-être radicalement différents de ceux des téléspectateurs moyens ? La fonctionnalité de « note » et de « commentaire » est donc faite pour vous. Grâce à ce système, votre avis compte et plus vous êtes nombreux à donner votre avis, plus les classements sont pertinents et réels. Vous pouvez classer les programmes des chaînes en fonction de leurs notes attribuées et des commentaires que les autres membres de la communauté ont laissés. C’est un excellent outil pour affiner vos choix et pourquoi pas trouver de nouvelles idées d’émissions à regarder.

Et vous, quelles fonctionnalités utilisez-vous sur les sites de Programme TV ? Laissez-les en commentaires.



