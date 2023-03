Salaire des Data Analyst en France : Etat des Lieux et Perspectives

Combien gagne un Data Analyst en France à l’heure actuelle, et combien gagnera-t-il demain ? S’agit-il vraiment d’un métier d’avenir ? Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le salaire des Data Analyst en France !

Avec une augmentation de 5000% entre 2010 et 2020, le volume de données générées à l’échelle mondiale explose littéralement. Par conséquent, les entreprises recherchent de plus en plus de professionnels qualifiés pour collecter, analyser et surtout interpréter ces données.

Salaire des Data Analyst en France, au programme de notre article :

Tout sur le Salaire des Data Analyst en France

Le métier de data analyst est devenu l’une des clés de la transformation numérique. Pourtant, la demande dépasse largement l’offre et les employeurs déplorent une pénurie d’experts.

Selon Career Foundry, plus de 86 000 emplois vacants requièrent des compétences d’analyse de données à l’échelle mondiale. Et le BLS prédit une augmentation du nombre de postes de 23% par an d’ici 2031 rien qu’aux États-Unis…

Toutes les industries ont besoin d’experts pour tirer profit des données, notamment dans les domaines de la business intelligence, de la finance, des services d’économie collaborative, de la santé et du divertissement.

C’est la raison pour laquelle les entreprises s’arrachent les Data Analysts, et beaucoup sont prêtes à proposer des salaires hautement attractifs pour s’emparer des meilleurs experts.

Alors combien ces professionnels gagnent en France, et combien peuvent-ils espérer gagner à l’avenir ? Découvrez la réponse dans la suite de cet article…

Le salaire d’un Data Analyst en France en 2023

Selon une étude menée auprès des entreprises du CAC40, le salaire d’un data analyst atteint 51 547 € après trois ans d’expérience.

En début de carrière, la moyenne est d’environ 41 309 euros par an. La fourchette des salaires est comprise entre 35 000 et 60 000 euros par an.

Toutefois, de nombreux facteurs influencent cette rémunération. Les salaires sont généralement plus élevés en Île-de-France que dans les autres régions.

Ainsi, selon Glassdoor, un Data Analyst parisien peut s’attendre à un salaire moyen de 45 000 euros bruts par an, tandis que la moyenne avoisine plutôt les 38 000 euros bruts par an à Lille et Lyon ou même 34 000 euros à Toulouse.

De la même manière, le salaire varie selon les secteurs d’activité. Les entreprises du secteur de la finance et de l’assurance proposent une rémunération moyenne de 50 000 euros brut par an, contre 40 000 euros dans le domaine de la manufacture.

Outre le niveau de formation et d’expérience, certaines compétences spécifiques peuvent aussi impacter le salaire d’un analyste. Ainsi, les experts dotés de connaissances en Deep Learning peuvent par exemple accroître leurs prétentions salariales.

La maîtrise de certains outils peut avoir le même effet bénéfique sur la rémunération. C’est notamment le cas des logiciels de visualisation de données comme PowerBI ou Tableau.

Et dans les autres pays ?

On dit souvent que l’herbe est plus verte chez le voisin. Est-ce le cas en ce qui concerne le salaire des analystes ? Pas forcément !

En Italie et en Espagne, la rémunération des Data Analysts est de seulement 30 000 euros par an en moyenne selon Glassdoor.

Au Royaume-Uni, la moyenne est similaire à la France puisqu’elle se situe autour des 36 600 livres sterling soit environ 43 600 euros par an. En revanche, elle dépasse les 50 000 euros annuels en Allemagne et aux Pays-Bas.

Comme dans beaucoup de domaines, c’est en Suisse qu’on trouve les plus hauts salaires. Chez le voisin helvète, un analyste débutant peut facilement espérer gagner 90 000 euros par an !

Aux États-Unis, dès le début de sa carrière, un Data Analyst perçoit en moyenne 62 000 dollars (55 000 euros) par an selon Indeed. Toutefois, les sommes proposées varient fortement d’un État à l’autre et la fourchette s’étend de 60 000 à 140 000 dollars.

De manière générale, le salaire moyen de l’analyste de données est en hausse dans toute l’Europe depuis plusieurs années. C’est l’une des raisons pour lesquelles les perspectives d’avenir sont prometteuses pour ce métier…

Les enjeux liés au salaire des Data Analyst

Pour les entreprises, proposer un salaire attractif est crucial pour attirer et retenir les meilleurs Data Analysts. Il est également important d’offrir aux employés des perspectives d’évolution de carrière et d’autres formes d’avantages pour les fidéliser.

Par ailleurs, une rémunération élevée peut encourager l’innovation et la créativité. Un système de prime ou de bonus peut pousser les analystes à redoubler d’inventivité pour résoudre les problèmes et atteindre les objectifs de leurs organisations.

Afin d’aider les analystes à s’adapter aux évolutions technologiques, les entreprises peuvent aussi mettre en place des programmes de formation continue et de développement de carrière.

Métier d’avenir ou voie de garage ?

Disons-le d’emblée : l’analyse de données n’est pas une mode vouée à disparaître et la demande en analystes va continuer à croître au cours des prochaines années. Selon une étude de PwC, elle devrait augmenter de 14% par an d’ici 2027.

En toute logique, les salaires devraient aussi augmenter. Selon le site de recrutement Robert Walters, la rémunération moyenne augmente d’environ 5 à 10% par an pour cette profession.

Toutefois, face à l’évolution rapide des technologies, les Data Analyst doivent constamment s’adapter pour maîtriser les nouveaux outils et les techniques émergentes.

Dans les prochaines années, ils devront impérativement se familiariser avec les technologies telles que l’IA ou le machine learning pour rester compétitifs.

En conclusion, le métier de Data Analyst est en plein essor et permet de profiter de nombreuses opportunités professionnelles et d’une rémunération élevée, mais va aussi beaucoup évoluer à l’avenir et exige l’acquisition constante de nouvelles compétences !