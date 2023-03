Un énorme Forfait B&You à Prix canon

Bonne nouvelle si vous êtes à la recherche d’un forfait mobile avec beaucoup de données ! Bouygues Telecom lance un nouveau forfait B&You avec des données maxi (200 Go chaque mois) avec un prix canon. Explications.

Au programme de notre article sur ce Forfait B&You à Prix canon

Un forfait mobile Bouygues Telecom à prix canon

200 Go de données par mois pour ce Forfait B&You

Avec ce nouveau forfait, vous bénéficierez d’une quantité impressionnante de données mobiles pour une utilisation optimale de vos applications préférées. Vous pourrez profiter de 200 Go de données. Cela vous permettra de regarder des vidéos en streaming, de télécharger des fichiers volumineux, de jouer en ligne… Et bien plus encore, c’est largement suffisant pour donner libre court à vos envies mobiles. Dans le détail, ce forfait B&You en série spéciale vous donne droit à 200 Go d’Internet par mois, dont 25 Go utilisables lors de vos déplacements en Europe ou dans les DOM. Les appels & SMS/MMS sont illimités partout en France métropolitaine.

Un prix canon pour ce forfait Bouygues Telecom

Oui mais vous pouvez vous demander : pourquoi choisir ce forfait-là ? Et bien la réponse est très simple : le prix ! Ce forfait mobile B&YOu de 200Go est proposé à un tarif incroyablement avantageux : 15,99€ par mois. Un prix valable à vie (donc sans aucune limite dans le temps). En souscrivant maintenant, vous économisez chaque mois, tout en bénéficiant d’une expérience mobile de qualité.

Chez Bouygues Telecom, les forfaits mobiles proposés sont à la pointe de la technologie pour répondre aux besoins des clients les plus exigeants. Depuis la crise sanitaire, la connectivité est devenue une nécessité dans notre vie quotidienne. Nous avons l’obligation de nous assurer qu’il est possible de rester connecté en permanence, où que nous nous trouvions.

Alors ne manquez pas cette opportunité. Vous avez la possibilité de passer dès maintenant chez Bouygues Telecom. Profitez de ce nouveau forfait B&You à 15,99€ par mois. Avec des données maxi de 200Go, un prix mini et une qualité de réseau reconnue. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs.

