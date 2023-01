Les activités en ligne les plus populaires de 2022

Des plateformes disponibles sur le web et en téléchargement aux habitudes globales prises en ligne par les utilisateurs, le monde du divertissement en ligne a une fois encore été bouleversé en cette année 2022. Une occasion parfaite de tirer un trait sur cette année. Et d’analyser les dernières tendances.

Avec des chiffres parfois indécents, certaines activités en ligne ont incontestablement marqué les habitudes prises par les utilisateurs du monde entier. Écouter de la musique, lancer des parties en ligne avec ses amis. Sur des jeux novateurs ou historiques, le choix est complet.

Il en sera vraisemblablement de même en 2023. Mais dès maintenant, jetons un coup d’œil dans le rétroviseur. Analysons les activités les plus populaires au cours des douze derniers mois.

Photo par Pexels, CC0 – La télévision change de format

Écouter de la musique

L’utilisation des plateformes en tous genres est devenue une habitude. Mais s’il ne fallait en sélectionner qu’une seule définitivement entrée dans les mœurs, il s’agirait de Spotify. Et plus globalement, des concurrents de cette plateforme de musique en ligne.

Photo par Pexels CC0 – Une utilisation appréciée

Terminés les CD depuis bien longtemps, l’heure est définitivement à la musique décentralisée et accessible aussi bien en ligne que hors ligne en fonction des abonnements.

Si l’on s’en tient au géant suédois de la musique, les chiffres sont indécents. Lors des six premiers mois de l’année 2022, près de 120 millions de personnes ont téléchargé cette application. On fait difficilement mieux que ces statistiques.

Le poker en ligne

Difficile également d’échapper à cet autre phénomène en ligne. Dès lors que l’on débarque sur un site de divertissement ou même lorsque l’on découvre certaines plateformes directement depuis des spots publicitaires ou d’autres sources d’information. Sans aucun doute, le poker en ligne a connu une immense montée en puissance depuis plusieurs années. Ceci a même permis de renouveler complètement la pratique de cette discipline historique.

La progression du divertissement en ligne a offert la possibilité de rejoindre n’importe quel ami en ligne, et ce, à bien des égards. Cela peut donc être le cas sur PokerStars, l’une des plateformes web les plus connues de la Terre lorsque l’on recherche un divertissement sur le web. Jouer ensemble au poker en ligne entre amis est toujours une idée mise en avant par quelqu’un et en 2022, il n’est pas surprenant de voir à quel point une telle chose est devenue populaire.

Netflix et Cie

À l’instar de l’exemple donné avec Spotify et l’accès à la musique, Netflix reste à l’échelle mondiale, le numéro un. Cependant, il est tout aussi possible de citer de nombreux autres concurrents de l’entreprise américaine. Ils surfent eux aussi, sur le changement d’habitude conféré lorsqu’il convient de regarder un programme télévisé ou un film depuis une plateforme de streaming vidéo.

La télévision traditionnelle n’a logiquement pas été le rendez-vous le plus plébiscité le soir devant la télévision. Netflix, Disney+ et consorts y sont incontestablement pour quelque chose.

Si en France, Disney+ vient justement de dépasser le nombre d’abonnés de Netflix, le système choisi et mis en avant (sans engagement) par ces plateformes prévoit naturellement de telles variations. Toujours est-il que les habitudes prises par les utilisateurs ont creusé un fossé de plus en plus grand en 2022. Dès les prochains mois, les plateformes devraient également rester à la pointe pour répondre aux demandes exigeantes des utilisateurs.

YouTube

Une exception qui dure et dure encore. YouTube se trouve au milieu de plateformes de streaming vidéo Idem pour la toujours croissante Twitch. Cependant, la propriété de Google continue, année après année, d’attirer toujours autant de visiteurs chaque jour. Avec un contenu dont la professionnalisation n’a eu que d’égal sur le web ces dernières années, YouTube peut charmer n’importe quel visiteur.

En effet, les créateurs de contenu présents sur la plateforme web s’assurent de fidéliser les nouveaux utilisateurs. Tout en gardant son principe de base, la plateforme a elle aussi su s’adapter en 2022. Cela explique par exemple, les YouTube Reels mis sur le devant de la scène.