Quand la crypto révolutionne le jeu en ligne

L’industrie des jeux vidéo est née avec la révolution numérique. Elle a toujours été à la pointe des innovations technologiques. Aujourd’hui, il est donc normal de retrouver la cryptomonnaie au cœur du développement du gaming, de l’eSport et des jeux en ligne dans leur ensemble. Voici comment La crypto révolutionne le jeu en ligne.

Depuis leur apparition en 2008 pendant la grande crise financière mondiale, les cryptomonnaies ont réussi à créer un système monétaire largement indépendant des banques et états. Décentralisée, anonyme, 100% numérique, la crypto a naturellement trouvé sa place dans les jeux en ligne, un secteur qui représente plus de 175 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2020.

Un avantage comparatif pour les jeux d’argent en ligne

Les plateformes de poker en ligne ont été les premières à voir l’intérêt des cryptomonnaies pour se développer. La technologie blockchain apporte une grande sécurité aux transactions crypto. Les opérateurs réduisent d’autant les problèmes de fraudes et arnaques. Les crypto-monnaies apportent égalent plus de confidentialité dans les transactions, dans des limites de montants plus importantes et pour des transactions instantanées. Ces avantages sont recherchés par de nombreux joueurs du monde entier. C’est particulièrement vrai dans les pays où les législations sont particulièrement restrictives.

Aujourd’hui, Bitcoin, Ethereum et autres monnaies virtuelles sont connues du grand-public. Mais la révolution se poursuit avec le développement de véritables crypto-casinos, entièrement conçus autour du concept de finance décentralisée. Ces opérateurs d’un nouveau genre proposent une énorme sélection de jeux (machines à sous, vidéo poker, jeux de table…) mais leur offre va bien au-delà. Ils proposent aux joueurs de compléter leurs gains par des activités directement liées à la crypto, comme le staking ou le minage. Certains ont même créé leur propre token. C’est le cas par exemple de BetFury qui propose à ses joueurs du farming avec le BFG, sa crypto-monnaie (voir un avis pertinent sur BetFury)

Play-to-earn : la crypto révolutionne le jeu en ligne

Le concept de récompenser les gamers avec de l’argent n’est pas nouveau. Les plus anciens se souviennent encore du succès phénoménal de Prizee. Mais le développement des monnaies virtuelles a propulsé le concept dans une nouvelle dimension : le Play to earn. Ici, la question n’est plus de gagner de récompenses en cas de victoire. Désormais, il s’agit de rémunérer les joueurs pour le temps passé sur les plateformes de jeu en ligne. Des actifs numériques (cryptomonnaies, tokens, NFT….) sont crédités aux gamers au fur et à mesure de leur progression. Charge à eux ensuite de les échanger par la suite selon leurs besoins contre des monnaies fiduciaires. Ou d’acheter d’autres actifs liés au jeu (avatars, accessoires, terrains virtuels…).

Les MMORPG (jeux de rôles en ligne massivement multi-joueurs) sont parfaitement adaptés au concept. Les MMORPG sont appréciés par des dizaines de millions de joueurs dans le monde entier. Les plus populaires ont donc atteint une masse critique suffisante pour intégrer des crypto-monnaies dans leur gameplay. Leurs plateformes constituent de vrais univers parallèles favorables au développement des échanges entre participants. Les joueurs ont donc l’habitude d’y acheter et d’y vendre des produits virtuels. Et les quêtes proposées aux joueurs sur la durée se prêtent à l’acquisition d’actifs numériques. Leur progression se traduit par l’accumulation de crypto-actifs, Le terrain est donc idéal pour le Play-to-earn et son allié naturel, la crypto-monnaie.