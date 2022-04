Comment fonctionnent les nouvelles stations électriques portables et solaires ?

À l’heure où les batteries électriques portables et solaires remplacent petit à petit les générateurs à essence, beaucoup de personnes se demandent comment elles fonctionnent et ce qu’il est possible de réaliser avec. L’énergie solaire est une porte de sortie pérenne pour l’environnement et le réchauffement climatique. Toutes les batteries électriques portables ont le même fonctionnement, cependant, en fonction de la puissance qu’elles procurent, vous pourrez alimenter certains appareils très exigeants en électricité. Parmi les différentes entreprises présentes dans ce domaine, l’une d’entre elles se démarque en proposant les meilleures batteries du marché. Les stations électriques EcoFlow réunissent toutes les dernières innovations et sont uniques au monde grâce à des technologies uniques brevetées par EcoFlow.

Les stations électriques portables et solaires se sont imposées comme une solution adaptée à cette transition écologique.

Fonctionnement d’une station électrique portable et solaire

Pour commencer, il est important de comprendre que les stations électriques portables et solaires fonctionnent toutes de la même façon. Elles peuvent d’une part, se charger via des prises murales standard, mais l’intérêt de ces stations se trouve dans le fait qu’elles peuvent aussi stocker et produire de l’électricité grâce à des panneaux solaires, ou panneaux photovoltaïques.

Les trois étapes clés du fonctionnement

Il existe trois étapes clés dans le fonctionnement d’une batterie portable solaire :

La collecte de l’énergie : le ou les panneaux branchés à la station électrique captent les rayons du soleil pour les envoyer dans un onduleur qui à son tour transformera cette énergie en électrique. Le stockage de l’électricité : l’électricité produite par les panneaux solaires est ensuite stockée dans la batterie en lithium de la station électrique portable. Ainsi, cette électricité pourra être réutiliser par la suite L’utilisation de l‘électricité : la troisième étape est simple, c’est l’application du rôle de la station électrique portable et solaire, qui consiste à alimenter les appareils que vous branchez sur votre station.

Autres informations importantes

D’autres informations sont aussi importantes en ce qui concerne le fonctionnement des stations solaires et portables. D’une part, il faut comprendre que plus vous brancherez de panneaux solaires et plus la charge sera rapide. La taille du panneau influe aussi sur le temps de charge de la station électrique.

Autre point important, il faut toujours garder à l‘esprit que la plus la batterie de la station est grande et puissante, plus vous pourrez stocker d’électricité. Aussi, la taille de batterie déterminera sa puissance, et ce qu’elle pourra alimenter ou non. A titre d’exemple, le modèle Delta de chez EcoFlow est capable d’alimenter 80% des appareils électroniques du marché, comme un sèche-cheveux, ou des gros outils de jardinage&sa=Rechercher&ref=" 88548 rel="nofollow" target="_blank">bricolage.

A qui s’adressent les nouvelles stations électriques portables et solaires ?

Les stations électriques portables et solaires comme celles proposées par EcoFlow s’adressent à différents types d’utilisateurs, car elles sont en mesure de répondre à des critères différents grâce à leur puissance mais aussi à leur capacité d’adaptation à tous types de situations.

Les amateurs de camping et de road-trip

Les amateurs de camping et de road-trip sont de grands utilisateurs des stations électriques portables et solaires car elles leur offrent la possibilité d’avoir un accès illimité à l’électricité. Les stations électriques solaires de chez EcoFlow peuvent par exemple, en plus de la charge via panneaux solaires, se charger via la prise allume-cigare de votre véhicule. Elles permettent donc à tous les voyageurs d’alimenter différents appareils et de charger leur smartphones, ordinateur portable, appareils photos, etc…

Les professionnels

De nombreux professionnels utilisent les stations électriques portables et solaires de chez EcoFlow. D’une part, on retrouve les personnes qui travaillent sur des chantiers ou dans des ateliers, car les stations EcoFlow sont capables d’alimenter de gros outils de jardinage&sa=Rechercher&ref=" 88548 rel="nofollow" target="_blank">bricolage, ou d’alimenter des lampes sur un chantier par exemple. D’autre part, on retrouve aussi beaucoup de documentaristes qui passent la plupart du temps à faire des images en pleine nature. Grâce aux stations électriques portables et solaires, ils sont en mesure de charger toutes les batteries nécessaires au bon fonctionnement des caméras, drones, appareils photo, etc…

Les foyers qui fonctionnent à l’énergie solaire

Enfin, on observe beaucoup de foyers convertis à l’énergie solaire utiliser les stations électriques portables et solaires pour stocker de l’électricité. Effectivement, la journée, les installations solaires produisent beaucoup d’électricité et parfois, celle-ci est perdue car elle n’est pas utilisée. Les stations électriques portables peuvent donc servir à stocker cette électricité pour la réutiliser par la suite, dans la soirée, ou dans la nuit par exemple. Certaines stations électriques portables que proposent EcoFlow sont faites pour ce genre d’utilisation. Leur puissance et leur capacité de stockage sont étudiées pour répondre à ce type de demande.

EcoFlow : les meilleures stations électriques portables et solaires du marché

EcoFlow propose aujourd’hui les meilleures stations électriques portables et solaires du marché. Ils s’appuient sur des années d’expérience pour proposer des stations puissantes, de qualité, faites avec les meilleurs composants disponibles à l’heure actuelle.

D’une part, les stations électriques EcoFlow sont très puissantes. Pour vous donner un ordre d’idée, l’EcoFlow Delta, qui est un des modèles phares de la marque, propose 1 800 W de puissance, avec 3 300 W de surtension en onde sinusoïdale pure. Elles englobent aussi de nombreuses sorties pour pouvoir brancher plusieurs appareils en même temps. L’EcoFlow Delta dispose par exemple de 11 sorties différentes, qui peuvent fonctionner en simultané.

D’autre part, et c’est aussi une des raisons principales du succès d’EcoFlow, la plupart de leurs stations électriques portables et solaires sont équipées de deux technologies uniques au monde, toutes les deux brevetées par EcoFlow. Dans un premier temps, on retrouve le X-Stream, qui offre le temps de charge le plus rapide du monde avec 80 % de charge en une heure seulement. Point important, le X-Stream fonctionne aussi avec la charte via panneau solaire. En second temps, on retrouve le X-Boost, qui permet aux stations EcoFlow d’atteindre des pics de puissance pour alimenter plusieurs appareils très demandeurs en électricité.

Finalement, on constate que les stations électriques portables et solaires EcoFlow sont capables de se démarquer de la concurrence, et de s’imposer comme les meilleures stations du marché.