Smartphones, ordinateurs, tablettes : le classement des marques les plus fiables

C’est grâce à l’UFC Que Choisir que l’on connaît les marques les plus fiables.

Dans les faits, certaines marques se démarquent amplement de la concurrence, comme OnePlus par exemple. Cependant, ce classement des marques les plus fiables réserve également quelques surprises de taille.

OnePlus, leader des smartphones

Le classement des marques les plus fiables dans le monde des smartphones est sans appel. C’est bien le Chinois OnePlus qui se démarque. Et qui fait bien mieux que les marques reconnues, comme Apple et Samsung. Derrière OnePlus et son indice de 94,8 sur 100, l’on retrouve Lenovo (94,1/100) et Microsoft (92,7). Samsung, quant à lui, est septième de ce classement, et Apple, dixième.

Microsoft plus fiable sur les ordinateurs

Autre classement, celui des ordinateurs portables. Ici, le bilan est sans appel puisque c’est bien Microsoft qui fait forte impression. Avec un indice de 93/100. Apple, de son côté, arrive juste derrière Microsoft, avec un indice de 91,6/100. À noter toutefois que les deux grandes marques sont derrière la marque leader, MSI. Cette marque taïwanaise est connue pour ses modèles de PC conçus pour les jeux-vidéo. Et son indice de fiabilité se hisse jusqu’à 94/100.

Apple pour les tablettes

C’est presque sans surprise qu’Apple est leader du classement des marques les plus fiables, du côté des tablettes. Avec 93,8/100, Apple devance d’un cheveu seulement, LG. En effet, la marque se hisse à un indice de 93,7/100. Juste derrière les deux leaders, Samsung complète le podium. Avec 92,6/100. À noter qu’Acer, Alcatel et Archos se retrouvent tout en bas. Avec, respectivement, 85,9/100, 85,7/100 et 84,5/100.

