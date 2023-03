Désormais, le secteur de l’immobilier n’hésite pas à utiliser des technologies du jeu vidéo.

C’est notamment le cas avec la start-up VoR Immobilier, qui utilise les jeux vidéo, pour offrir des visites d’appartements ; en réalité virtuelle. Retour donc, sur les technologies du jeu vidéo au service de l’immobilier.

La Réalité Virtuelle avec Unreal Engine

VoR Immobilier est une start-up qui propose aux clients diverses visites. Aussi bien pour des appartements à acheter, qu’à construire. Les acheteurs peuvent s’y essayer directement dans les bureaux de vente de l’entreprise, que sur divers salons. Pour mener à bien cette expérience, la start-up s’est penchée sur le moteur de jeu Unreal Engine. Développé par Epic Games, le moteur Unreal Engine est l’un des plus connus et reconnus à ce jour. Le président de la start-up souligne d’ailleurs qu' »Avec cette solution, la génération des images est immédiate, alors qu’elle prend une dizaine d’heures avec les solutions concurrentes ». Preuve de la puissance du moteur.

Des tarifs toujours moins chers

Il convient de souligner que sur les tarifs, VoR Immobilier se veut moins cher que les principaux concurrents historiques. De plus, les prix ne cessent de baisser de 30 % chaque année depuis 2017. De quoi être bientôt moins cher que les plus récents, à l’image de Habiteo et HomeByMe. Dans les faits, VoR Immobilier génère un appartement de 3 pièces, pour 950 euros. La visite de l’appartement en vidéo est également au même prix.



Une levée de fonds planifiée

C’est en 2016 que VoR Immobilier a été créé. Et ce, par quatre ingénieurs informatiques issus de l’Epita. Après les promoteurs parisiens à ses débuts, la start-up se sera étendue en province en 2018. Alors que la société est rentable, elle vise un chiffre d’affaires doublé en 2019. Et désire donc passer de 300 000 à 600 000 €. Financée par les fondateurs et par une subvention de la BPI, une première levée de fonds est prévue pour 2020.