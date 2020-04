Bluffant, le premier magasin Auchan sans caissier ni vendeur

Direction Villeneuve-d’Ascq pour y retrouver le premier magasin Auchan d’un nouveau genre.

Auchan minute lance un nouveau concept en France, un magasin sans caissier, ni vendeur. Avec un lancement au mois de mars, ce magasin Auchan est bluffant.

La marque Auchan Minute

Dans les faits, la marque Auchan Minute se veut déjà très développée sur le territoire chinois. En effet, plus de 750 magasins sont présents dans le pays. Et c’est donc en France que débarque Auchan Minute. Ce sont les 3 000 employés du campus de Villeneuve d’Ascq qui effectueront un test du tout premier magasin phygital (un magasin physique où les paiements se font en ligne). Olivier Louis, du service presse d’Auchan France rappelle que « Pour l’instant, ce n’est qu’un test en interne. Seuls les employés d’Auchan pourront y faire leurs courses. »

Un modèle économique différent

Très différent, l’Auchan Minute l’est. De plus, son fonctionnement est très économique pour la marque. Il s’agit de containers de 18 mètres carrés, en libre-service, et sans employés. Afin d’accéder au lieu, le client doit s’identifier avec un smartphone. Il pourra ensuite effectuer ses courses le plus normalement du monde. Il scanne les produits, valide son panier virtuel et paie en ligne. Ouverts sept jours sur sept et 24 heures sur 24, le modèle est destiné aux citadins pressés et au fort pouvoir d’achat. La phase de test sera donc très importante, puisque, pour rappel, les besoins de consommations ne sont pas les mêmes en France et en Chine. Là où Auchan Minute fait sensation.

Faire face à la concurrence d’Amazon



Clairement destiné aux centres-villes, ce concept d’Auchan Minute pourrait bien impacter les hypermarchés classiques. Ce développement de containers s’inspire d’ailleurs fortement du modèle d’Amazon et son Amazon Go. Pour rappel, les habitants de Seattle peuvent faire leurs courses chez Amazon Go, qui est une supérette connectée. Aucun vendeur ni caissier, mais un système de reconnaissance facile pour identifier les clients et les achats.



Le concept Auchan Minute en vidéo

La vidéo d’Auchan Retail détaille le concept d’Auchan Minute, son fonctionnement et ses avantages pour les clients du distributeur.

A découvrir : le dernier concept de McDo qui reprend tous les codes des Apple Stores.

Partager : Twitter

Facebook