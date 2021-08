Bluffant, le nouveau modèle de restaurant McDonald’s

Un nouveau restaurant a été ouvert par la chaîne de restauration rapide McDonald’s. Côté design, les ressemblances sont frappantes avec les Apple Store.

Ce nouveau restaurant ouvert par McDonald’s permet aussi de découvrir le modèle des prochaines ouvertures. Chicago accueille donc un nouveau McDonald’s, loin des classiques de la restauration rapide.

Le 9 août dernier, McDonald’s lançait, à Chicago, un tout nouvel établissement, au design plus que changeant. Sur les 1 700 mètres carrés présents, tout se présente d’une belle manière ; avec des murs entièrement vitrés. Loin des fast-food classiques, l’entreprise a pris un tournant désiré. Et c’est ce que l’enseigne recherche, comme le souligne le président de McDonald’s, Steve Easterbrook : « Nous sommes fiers d’ouvrir les portes de ce restaurant phare qui symbolise la manière dont nous créons un meilleur McDonald’s pour nos clients et les communautés dans lesquelles ils vivent ».

Un nouveau concept qui casse les codes de McDonald’s

Alors qu’il est possible d’y découvrir une nouvelle architecture, différente des McDonald’s classiques, le client y retrouvera toujours le fameux M, dans la forme d’une arche. Esthétiquement, il sera possible de noter que ce nouveau restaurant McDonald’s met en avant une partie sur laquelle l’enseigne est désireuse de briller. Le développement durable. Ainsi, ce nouveau modèle de restaurant McDonald’s compte pas moins de 70 arbres et autres panneaux solaires. Si tous les McDonald’s ne se montreront pas forcément aussi vitrés, le développement durable est bien dans les plans du géant Américain. Au même titre que le service à table et l’arrivée de toujours plus de technologies. Comme la commande aux bornes automatiques, la livraison, et le paiement et commande par mobile.

Le nouveau restaurant McDonald’s en images

Et voici en vidéo ce que donne le nouveau McDo de Chicago. Le résultat est réellement spectaculaire :

