Nintendo en justice à cause de sa Nintendo Switch et un smartphone Samsung Leader 8

Infos High Tech, Nintendo et Samsung > Pour débuter cette nouvelle semaine, revenons sur un fait marquant ; Nintendo attaqué en justice, et sur un prochain modèle de smartphone Samsung, le Samsung Leader 8.

Difficile d’être passé à côté du succès de la Nintendo Switch lors de sa récente sortie. Depuis, d’ailleurs, le succès de la dernière console de Nintendo ne désemplit pas et de nombreux records sont à l’ordre du jour. Au final, cette console hybride ; la même que les analystes voyaient au plus bas, parviendra à faire sensation. Alors que l’idée était appréciée par les joueurs, il semblerait que Nintendo ne fût pas le premier à y avoir pensé. En effet, Gamevice, un fabricant d’accessoires pour tablettes et mobiles, viendra attaquer Nintendo en justice, jugeant finalement que la Nintendo Switch était une copie de son précédent Wikipad, sortit alors en 2007. Pourtant, difficile d’y voir une quelconque ressemblance, puisque la Nintendo Switch est capable de se transformer en console portable / console de salon grâce à son socle, et que les Joy-con possèdent une technologie que l’on ne voit pas ailleurs. Attention toutefois, puisque si Nintendo venait à perdre le procès ; chose qui semble très loin d’arriver, les Nintendo Switch seraient retirées des marchés, signant alors la fin de la console de Nintendo.

Autre information, du côté de Samsung maintenant. Ici, il est question d’un Samsung Leader 8, un smartphone à clapet haut de gamme, utilisant deux écrans. Dévoilé par Samsung, ce dernier connaître bientôt une sortie en Chine, mais ne devrait pas quitter ce territoire. Sur le papier, le Samsung Leader 8 offre deux écrans AMOLED proposant de la Full HD 1080p. L’intérieur du smartphone possède un clavier physique dans la partie inférieure du modèle. Du côté technique, le smartphone Samsung Leader 8 propose un Qualcomm Snapdragon 821 associé à 4 Go de RAM, ce qui reste plus que convenable. Pour l’heure, l’on ne connaît pas le prix ou la date de sortie, mais ce Samsung Leader 8 ne devrait, malheureusement, pas quitter le sol Chinois.

