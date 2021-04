Les actus High Tech : Le Nokia 9 borderless et son prix, remboursement des jeux-vidéo sur Xbox One et Windows 10 > Si l’on ne se retrouve pas devant l’une des semaines les plus chargées sur le plan de l’actualité, certaines actus valent le détour, à commencer par le Nokia 9, qui promet de jouer dans la cour des grands.

Bien que la marque soit de retour dans le monde des smartphones depuis très peu de temps désormais, l’on ne pourra que saluer ses nombreuses intentions de chambouler un ordre bien établi.

Alors que les Nokia 3, 5 et 6 sont récemment sortis sur les marchés Européens, ces derniers ne sont pas vraiment les smartphones les plus puissants de la catégorie, et préfère offrir un prix abordable pour se placer sereinement en milieu de gamme ; voire en entrée.

Pour le Nokia 9 ; mais aussi le Nokia 8, l’on venait apprendre que les premiers schémas auraient fuités, dévoilant un smartphone design par son écran borderless, et capable de jouer dans la cour des grands, malgré un prix ; qui n’est encore que rumeur, assez élevé ; mais bien loin de la concurrence.

Les actus High Tech : Le Nokia 9 borderless et son prix, remboursement des jeux-vidéo sur Xbox One et Windows 10

Toujours si l’on en croit les dernières rumeurs, l’on devrait retrouver un écran OLED QHD de 5,5 pouces, sans la présence du bouton d’accueil. Toujours selon les informations précédentes, le scanner d’iris devrait se situer sur la partie supérieure du Nokia 9, et le smartphone de Nokia devrait embarquer une double caméra.

Pour mieux s’assurer de ces dires, l’on attendre que Nokia vienne confirmer tout cela, mais sachez qu’aucune information ne devrait être dévoilée avant le troisième trimestre 2017. Concernant son prix ; toujours au stade la rumeur, l’on devrait tabler sur environ 749 euros ; nous aurons toutefois le temps d’y revenir plus en détails.

Autre actualité, mais cette fois-ci du côté de Microsoft. Actuellement, Microsoft est en train de tester une fonctionnalité assez intéressante du programme Insider, aussi bien sur Xbox One et sur Windows 10, le remboursement intégral des jeux-vidéo dématérialisés.

Véritable victoire pour beaucoup de joueurs, ces remboursements n’interviendront que si le joueur s’est essayé au jeu pendant moins de deux heures, et suivant les 14 jours de la date d’achat. S’il n’est pas encore possible de revendre ses jeux ; une fonction que voulait déjà proposer Microsoft, le remboursement des jeux dématérialisés est une bonne surprise, notamment pour les acheteurs compulsifs, regrettant très vite un achat.

Microsoft se réserve toutefois le droit de bannir du service toute personne qui abuserait du système ; n’espérez donc pas jouer moins de deux heures à un titre et demander un remboursement à chaque fois.

Partager : Twitter

Facebook