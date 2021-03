BlackBerry Aurora, Microsoft et la pub dans Windows 10, Annonce de Free > Le moins que l’on puisse dire, c’est que la dernière semaine s’est vue réellement riche en informations et annonces en tous genres. Faisons un point sur quelques annonces assez marquantes, avant de conclure avec l’annonce de Free, prévue pour ne pas plaire à la concurrence.

Débutons ce tour d’horizon avec la sortie du BlackBerry Aurora, qui se permet de changer ; radicalement, la donne du constructeur Canadien. En effet, le BlackBerry Aurora ne dispose pas de son apprécié clavier physique, mais offre bien un écran tactile, comme partout ailleurs.

Déjà disponible en Inde pour le prix de 250 euros ; une fois la conversion faite, le BlackBerry Aurora embarque une dalle AMOLED à 5,5 pouces, affichant du 720p HD, un processeur Snapdragon 425 cadencé à 1,4 Ghz, ainsi que 4 Go de Ram et une mémoire interne de 32 Go, extensible avec Micro SD.

La principale différence de ce BlackBerry Aurora ; et outre la disparition du clavier, nous vient d’une sécurité accrue, un hypothétique avantage face à la concurrence. Disponible en Inde, l’on ne sait toutefois pas quand ce BlackBerry Aurora sera disponible dans un autre pays, ni s’il le sera.

Autre information qui est tombée très récemment, Microsoft intègre des pubs, directement dans l’explorateur de fichiers de Windows 10. Ce fait apporte directement l’OS de Microsoft ; et Microsoft également, en plein cœur d’une nouvelle polémique.

Alors que des pubs pouvaient déjà se retrouver dans la barre des tâches, c’est un autre palier qui est franchi ici, et, même si ces annonces parlent de conseils et diverses recommandations, nous nous retrouvons bien face à de la publicité ; un comble pour un OS disponible gratuitement pendant une année. Le géant Américain, face à la polémique, aura alors déclaré « Les nouvelles notifications de conseils dans l’Explorateur de fichiers de Windows 10 ont été conçues pour aider les utilisateurs en leur fournissant des informations rapides et faciles pour améliorer l’expérience relative au stockage et à la gestion des fichiers dans le cloud« .

Enfin, c’est au tour d’une entreprise Française d’attirer tous les regards, puisque le géant de la téléphonie, Free ; déjà à l’origine de quelques annonces importantes dans le milieu, prévoit des annonces qui ne plairont pas à tout le monde, dès demain, mardi.

Dans les faits, l’on retrouve beaucoup d’hypothèses quant aux annonces qui seront faites, et, même si l’on ne sait pas encore de quoi il retourne réellement, l’on pourrait peut-être envisager une nouvelle guerre des prix, un forfait familial, la fin du Roaming, ou encore du Multi-Sim. Dans tous les cas, il ne fait nul doute que l’annonce ; ou les annonces, de demain pourraient bien faire grincer les dents des autres opérateurs, comme Orange, Bouygues Telecom et SFR.

