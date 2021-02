Mode boost pour la PS4 Pro, Sony à nouveau en tête des ventes et un prix record pour l’iPhone 8

Mode boost pour la PS4 Pro, Sony à nouveau en tête des ventes et vers un prix record pour l’iPhone 8 ? > Plusieurs infos sont désormais à retenir, notamment du côté de Sony, qui aura récemment déployé un mode boost pour sa PS4 Pro, tandis que l’on pourrait bien se diriger vers un prix record pour le prochain iPhone 8.

Débutons cette semaine avec la mise en ligne d’un mode boost pour la PS4 Pro, depuis la mise à jour de la console en 4.5. Si cette dernière est toujours en bêta-test, l’on pouvait découvrir un mode très intéressant pour la PS4 Pro, laissant encore un peu plus sa sœur de côté.

Dans les faits, le mode boost ; uniquement disponible sur PS4 Pro, vient offrir un nouveau gain de puissance pour les jeux qui ont été mis à jour pour profiter de la puissance de la PS4 Pro. De base donc, les améliorations face à la PS4 sont bien présentes, mais ce mode boost vient creuser encore plus le fossé. Sur certains jeux, l’on peut même constater une nouvelle hausse de puissance, jusqu’à 38 %.

Ainsi, certains jeux sont désormais capables d’afficher pleinement du 60 images par seconde constantes, et ce, sans sourciller. Battlefield 4 et Bioshock Infinite en font partie, puisque ces derniers connaissaient, avant, de légères chutes de quelques images par seconde. Sur d’autres jeux ; comme Project Cars, l’on pourra constater l’une des plus belles hausses de puissance, puisque ce dernier profite, à la fois, de l’amélioration de fréquence du GPU et du CPU ; notons d’ailleurs qu’il dépasse désormais les 30 images par secondes, sans pour autant atteindre les 60.

Mode boost pour la PS4 Pro, Sony à nouveau en tête des ventes et vers un prix record pour l’iPhone 8 ?

Si ce mode boost est appréciable pour les joueurs PS4 Pro, l’on pourra aussi constater que Sony connaît un très beau retour en janvier, puisque le constructeur s’est (à nouveau) offert la tête des ventes, devant son principal concurrent qu’est Microsoft.

C’est donc après plusieurs mois de deuxième place (notamment depuis juillet 2016), que Sony parvient à récupérer la première place des ventes en ce début d’année 2017, faisant ainsi mieux que la Xbox One et la Xbox One S réunies. Si le fait est marquant, l’on pourra également souligner que quatre des cinq meilleures ventes de jeux-vidéo se sont faites sur PS4, venant étoffer encore plus ce bilan positif pour Sony.

Enfin, la sortie de l’iPhone 8 pourrait battre des records, surtout sur le plan du prix, qui pourrait littéralement exploser ; et ce, dans tous les pays. Alors qu’Apple va bientôt fêter le dixième anniversaire de son modèle préféré, de nombreuses rumeurs font état d’un appareil incroyable sur le plan de la technologie, de quoi passer la barre symbolique des 1 000 dollars.

Si, chez nous, l’iPhone 7 Plus ; le modèle actuel, est déjà proposé à plus de 1 000 euros (1 129 euros, contre 969 dollars aux USA), il ne fait nul doute que l’iPhone 8 affiche un prix record lors de sa sortie, surtout si l’on désire ardemment le modèle le plus haut de gamme. Rappelons que les rumeurs font état d’un écran sans bordures avec une coque en verre trempé, une dalle OLED permettant un écran entièrement tactile, et sans boutons physiques, une technologie 3D permettant un meilleur rendu du mode portrait de l’appareil photo, et, pourquoi pas, intégrer aussi de la réalité augmentée ; un beau programme, qui, sur le papier, pourrait faire afficher un prix record pour l’iPhone 8.

Partager : Twitter

Facebook