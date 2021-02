Bitdefender veut doper ses ventes B2B en France

Un mois après le rachat de Profil Technology pour créer sa propre filiale en France, Bitdefender, leader technologique des solutions anti-malware et expert en cybersécurité, annonce la nomination de Frank Charvet au poste de Directeur Commercial Entreprises. Sa mission est de développer les ventes B2B du leader de la cybersécurité en France et à l’export dans les pays francophones d’Afrique, la Belgique et le Luxembourg.

Conformément à la stratégie de Bitdefender d’orienter de plus en plus son expertise et ses efforts sur le marché des entreprises, Frank Charvet aura pour mission première de renforcer les équipes commerciales en charge des partenaires revendeurs et des entreprises, et d’accélérer la croissance des ventes, dans le respect du modèle Bitdefender de vente indirecte. Il aura également la responsabilité d’intégrer les nouveaux outils de gestion commerciale et le programme partenaires Bitdefender, plusieurs fois récompensé, qui aideront les revendeurs à améliorer leurs marges et mieux vendre les solutions Entreprises.

La cybersécurité selon Bitdefender

Bitdefender est une société internationale qui développe et édite des solutions de cybersécurité innovantes protégeant plus de 500 millions d’utilisateurs, dans plus de 150 pays. Depuis 2001, Bitdefender n’a cessé de fournir aux entreprises et aux particuliers, des technologies et des solutions régulièrement primées et est devenu un fournisseur majeur pour la sécurité des infrastructures hybrides, des postes de travail, ainsi qu’en matière de protection avancée contre toutes les formes de menaces. Grâce à ses investissements en R&D, sa capacité à innover en permanence pour garder une longueur d’avance sur les menaces, et de nombreux partenariats technologiques, Bitdefender a réhaussé les standards de sécurité les plus élevés de l’industrie en s’appuyant à la fois sur ses technologies et ses alliances stratégiques avec les principaux fournisseurs de technologies de virtualisation et de Cloud dans le monde.

