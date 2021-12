La semaine High Tech spéciale Nintendo : Super Mario Run, VR sur Switch et rumeurs puissance Nintendo Switch > Si une semaine technologique est souvent marquée par différentes annonces de constructeurs, il est bon de noter que c’est bien Nintendo qui rafle tous les regards actuellement.

Moment historique pour le constructeur Japonais, puisque ce mois de décembre venait offrir la première sortie d’un jeu Nintendo sur une plate-forme autre qu’une console de Nintendo. Conscient des récents échecs ; notamment sur la Wii U, et en attendant de livrer une Nintendo Switch dès le mois de mars 2017, Nintendo s’essaye à un genre nouveau.

Dans les faits, une telle sortie n’a pourtant rien de surprenant. Si l’on sait que Nintendo connaît une phase assez particulière avec les nombreuses chutes en bourse, il fallait que le constructeur change d’horizon et s’essaye à quelque chose qu’il ne connaît pas réellement. Bien entendu, ici, il n’est pas question de tenter le diable et c’est Mario que l’on aura choisi pour lancer le phénomène d’une nouvelle mode, les jeux Nintendo sur smartphones.

Super Mario Run (sur lequel nous nous sommes déjà évoqués juste ici), est un runner classique, mais qui offre des sensations prenantes pour tout amateurs du plombier. En outre, Nintendo se permet également d’attirer des nouveaux consommateurs, qui ne possédaient pas forcément de consoles Nintendo pour découvrir l’Italien en salopette. Si l’on ajoute à cela qu’un parc d’attractions est dans les plans de Nintendo d’ici 2020, l’on ne peut que constater l’envie de Nintendo de diversifier ses activités.

Autre sujet brûlant, la VR (réalité virtuelle), pourrait bien arriver sur la Nintendo Switch, la prochaine console de Nintendo.

Alors que l’on se rapproche de plus en plus de la sortie de la Nintendo Switch ; ainsi que de la présentation de la console par Nintendo le 13 janvier prochain, les rumeurs se veulent plus fortes que jamais, et c’est un casque de réalité virtuelle pour la Switch qui pourrait être à l’origine d’un brevet déposé le 15 décembre aux États-Unis ; dans tous les cas, l’on en saura bientôt plus.

Enfin, c’est vers la puissance de la Nintendo Switch qu’il faut se tourner pour les dernières rumeurs qui nous intéressent. Ici, l’on savait que la Nintendo Switch devait intégrer une puce Nvidia, mais des retards dirigeront Nintendo vers un tout autre choix, des puces d’architecture Maxwell Tegra Custom. En se passant de la série des Pascal, et si cette rumeur se confirme, Nintendo livrerait alors une Nintendo Switch moins puissante que prévue, et serait même moins puissante que la PlayStation 4 standard.

Un coup dur pour la console, qui pourrait hypothétiquement connaître le même sort que la Wii U, surtout dans une année qui sera ponctuée par les exclus de Sony optimisés pour la PS4 Pro, et par l’arrivée de la prochaine Xbox Scorpio de Microsoft.

