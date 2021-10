Premiers chiffres rassurants sur le PlayStation VR : Avis et ventes du PS VR de Sony > Alors que le casque de réalité virtuelle de Sony est désormais disponible, il est bon de faire un retour sur les attentes des joueurs, mais, surtout, sur les premiers chiffres. Réussite totale ou chiffres falsifiés, place au bilan.

Disponible depuis quelques jours seulement, le PS VR aura déjà fait couler beaucoup d’encres, en bien pour certains, comme en mal pour d’autres. Mais qu’en est-il réellement ? Pourrions-nous laisser tenter par une expérience nouvelle (pas si nouvelle que ça), et assez abordable pour le commun des mortels ?

Dans les faits, le PlayStation VR est le casque le plus abordable disponible sur le marché, pour peu que l’on dispose déjà d’une PS4. Se branchant justement sur cette dernière, le PS VR ne nécessite finalement pas grand chose d’autre pour démontrer ce dont il est capable ; une simple caméra supplémentaire qui viendra se brancher sur le tout. Bien loin de demander un PC dernier cri pour tourner, le PS VR est alors un casque proposé pour un prix total de 458 euros, car il faut bien ajouter la caméra, accessoire indispensable pour faire fonctionner l’expérience ; ceux qui désirent améliorer l’immersion pourront également investir dans une paire de Move, à 80 euros.

De nombreuses craintes auront été évoquées depuis sa présentation, jusqu’à sa récente sortie, mais ces dernières auront vite été dissipées par les joueurs. Si le confort du casque est un véritable plus, il est vrai que l’on pourra retrouver des zones laissant filtrer la lumière, mais, là encore, c’est en fonction de la morphologie de chacun, un peu comme les effets indésirables annoncés.

Entre migraines, motion sickness, nausées, et allant même jusqu’à vomissements, les effets disgracieux annoncés sont nombreux, mais certaines personnes n’éprouveront finalement aucune gêne lors de l’utilisation, même si cette dernière est prolongée au possible ; de notre côté par exemple, rien n’est à signaler.

Il est toutefois certain que les graphismes ne soient pas réellement dignes d’une PlayStation 4, la faute à un écran en deçà des performances adverses. Si la fréquence d’image permet une immersion totale, certains jeux bénéficient de graphismes d’une autre ère, mais, soyons indulgents, le casque venait de sortir et les jeux présentés étaient ceux du lancement. Il ne fait nul doute que les prochaines aventures soient plus convaincantes sur ce point-là, notamment avec la sortie de la PS4 Pro, qui devrait améliorer ; légèrement, l’aspect esthétique des titres.

Avec ses qualités et ses défauts, le PS VR de Sony reste néanmoins un très bon compromis pour ceux désireux de se lancer dans une aventure nouvelle, si bien que retrouver un jeu plus somptueux sur un écran traditionnel pourrait être compliqué. Aussi beau sera ce dernier, il manquera toutefois de relief ; bien sûr, tout cela n’est que subjectif.

Enfin, les premiers chiffres se veulent plutôt rassurants pour Sony, puisque le constructeur annonçait, après seulement quelques jours, que le PlayStation VR était déjà rentable. Si l’on se souvient des queues interminables au Japon pour se procurer l’accessoire, le succès est bien mondial, même si, en France par exemple, l’on pouvait encore ; et l’on peut encore, trouver des PS VR dans les étals de certains grands magasins.

Si l’on aborde le casque de réalité virtuelle de Sony comme une nouvelle console, il ne fait nul doute que les jeux proposés iront en s’améliorant ; comptez d’ailleurs sur nous pour revenir sur certains d’entre eux, tout au long de l’année.

