Nouvelles séries TV et livraisons surprenantes, Amazon veut clairement s’imposer > Difficile de ne pas connaître ; à l’heure actuelle, l’un des plus grands géants sur le web, Amazon. Site de ventes en ligne, Amazon aura réussit à se convertir et à devenir un véritable touche-à-tout.

Pour concurrencer Netflix, Amazon ; qui s’était déjà essayé à la création de séries originales, donnera son autorisation, fin septembre, afin de transformer trois pilotes en séries. Gageons toutefois une meilleure fin que l’échec cuisant de Zombiland ; la série adaptée du film Bienvenue à Zombiland.

Parmi les trois séries approuvées par Amazon il y a quelques jours, nous retrouvons The Tick, basée sur une bande dessinée du même nom. Avec un projet coproduit par Sony Pictures Television et sous la tutelle de Barry Sonnenfeld (Men in Black), l’on ne peut qu’espérer le meilleur avec ce super-héros apparu à la TV en 2001.

Deuxième série validée, I love Dick, qui est une adaptation d’un roman féministe de Chris Kraus. Parmi les acteurs, l’on retrouve Kathryn Hahn (Transparent, Preuve à l’appui, Les Miller, une famille en herbe), Griffin Dunne (Dallas Buyers Club) et Kévin Bacon, que l’on a pu voir dans Apollo 13, Footloose ou encore X-Men : Le commencement.

Dernière série approuvée par Amazon ; et non des moindres puisqu’il s’agit certainement de la plus médiatique, Jean-Claude Van Johnson.

Dans cette série, c’est Jean-Claude Van Damme qui est mis en avant et qui joue une parodie de son propre rôle. Alors que la série mêle action et arts martiaux, Jean-Claude devra éliminer ses concurrents politiques, mais aussi détruire des gouvernements entiers. Et si, depuis toutes ces années, Jean-Claude Van Damme utilisait son statut de star pour couvrir son véritable métier d’espion international ?

En septembre, Amazon ne s’est pas fait remarquer que par ses séries TV annoncées, mais également par un nouveau système de livraison, un système qui pourrait bien ne pas plaire à tout le monde. Testée actuellement à Seattle, cette nouvelle façon de livrer permet aux livreurs de rentrer directement chez vous pour déposer le colis, sans que vous n’y soyez.

Si le fait qu’un inconnu rentre chez vous en votre absence ne vous pose aucun problème, l’on pourra souligner que cette nouvelle méthode de livraison, plutôt surprenante, grâce à des serrures et portes de garage connectées, se veut très intéressante. Il n’est alors plus besoin de poser une demi-journée dans l’attente de la réception d’un colis imposant, et important ; de quoi en soulager beaucoup.

