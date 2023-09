Smartphone Google Pixel : Dernières infos, vidéo, prix et date de sortie > Avec un univers qui met bien souvent Apple, Samsung et les autres concurrents du secteur en avant, il ne reste finalement que peu de place pour les challengers, une place que veut pourtant se faire Google, avec son dernier modèle de smartphone.

Alors que la société Google n’est plus à présenter ; notamment grâce à un moteur de recherche sur Internet numéro un dans le monde, Google vient présenter son nouveau smartphone, principalement conçu pour lutter contre le dernier-né d’Apple ; l’iPhone 7, et réussir à devancer le Galaxy Note 7 de Samsung, qui aura connu quelques déboires de lancement, comme ce rappel de terminaux suite à des risques d’explosions de la batterie.

Dans les faits, Google vient également changer de stratégie pour ses nouveaux modèles qui se nomment Pixel et Pixel XL. Sur le papier, Google est désireux de mettre en avant des smartphones haut de gamme et devraient, alors, s’acquérir d’un prix d’achat assez important pour les consommateurs.

Optimisé pour Android Nougat, le Google Pixel devrait débarquer sur le marché avec un prix affiché à 649 dollars pour le Google Pixel, tandis que le Google Pixel XL tournerait autour de 749 dollars ; ces prix, très élevés, peuvent-ils être justifiés alors que les caractéristiques des smartphones ne sont, finalement, pas si exceptionnel que ça face à la concurrence ?

Rappelons que le Google Pixel devrait se parer d’un processeur Snapdragon 820 ou 821, posséder 4GB de RAM et offrir un stockage de 32 ou 64 GB.

Si la conférence de Google a lieu le 4 octobre ; une conférence qu’il sera d’ailleurs possible de suivre en direct, Google devrait confirmer la date de sortie de son Google Pixel et Google Pixel XL, qui devrait finalement se situer fin octobre, le 20 du mois plus précisément.

Autre fait important, c’est HTC qui se charge de la fabrication de ce nouveau modèle de smartphone Google, et qui vient donc remplacer LG et le modèle de l’an dernier. Esthétiquement ; et alors que le Google Pixel rappelle fortement les smartphones HTC, l’on retrouve un design en deux tons à l’arrière du smartphone, avec une partie en verre et l’autre en métal, de quoi s’assurer un rendu haut de gamme, la principale envie de Google pour cette nouvelle année.

Comme l’an dernier avec le Nexus, Google intègre un capteur d’empreintes digitales à l’arrière de son Google Pixel et Google Pixel XL, un fait que l’on appréciera. Désormais, l’on attendra surtout la conférence de début octobre pour voir si les quelques rumeurs se confirment, et, surtout, savoir si le prix affiché s’avère exact ; Google cache-t-il un fait important capable de justifier une telle hausse ? Réponse dans quelques jours.

