Nintendo NX : Dernières rumeurs, présentation, date de sortie en 2017 et line-up > Plus le temps passe, et plus la Nintendo NX se veut mystérieuse. Entre incompréhension, surprise et curiosité, les effets sont nombreux pour les amoureux des jeux-vidéo et des technologies embarquées par les dernières consoles de salon.

Que dire sur cette Nintendo NX, si ce n’est que Nintendo parvient à entretenir les secrets et à conserver la surprise intacte. Toutefois, et comme partout ailleurs, de nombreuses rumeurs éclatent et, si certaines sont à prendre avec des pincettes, d’autres paraissent bien plus plausibles.

Parmi ces dernières, l’on retrouve une toute dernière rumeur, sur la puissance de la console Nintendo NX en elle-même. Souvenez-vous, l’on faisait état d’un processeur Nvidia Tegra X1 sortit en 2015, mais, depuis, les choses auraient évoluer.

Désormais, la Nintendo NX devrait se parer du même processeur, mais avec un modèle plus performant, un Tegra X2 ; bien que ce nom puisse changer. Dans les faits, la Nintendo NX pourrait largement rivaliser avec les graphismes que l’on connaît sur Xbox One et PS4, et un tel changement de processeur pour expliquer le retard léger dans la sortie de la console de Nintendo, initialement prévue en 2016.

Toutes ces rumeurs devraient être bientôt estompées ; ou confirmer, lors de la présentation de la Nintendo NX. Cette dernière devrait, selon toute vraisemblance, avoir lieu le 21 septembre 2016. Lors de cette présentation, les joueurs pourront découvrir quel virage a pris Nintendo pour contrer la chute sans fin de la Nintendo Wii U.

D’après les dires de Shinya Takahashi ; le General Manager des plannings et développements chez Nintendo, la Nintendo NX devrait concilier parfaitement les joueurs casuals comme les plus hardcores. Ces dires viennent alors corroborer les propos d’Ubisoft, assurant que Nintendo veuille récupérer un très grand public autour de la NX.

Outre sa présentation, l’on devrait normalement retrouver la date de sortie de celle qui se fait attendre. Sur le papier, la Nintendo NX devrait être disponible le 10 mars 2017 pour une somme encore indéterminée, avec un line-up toutefois assez pauvre.

Parmi les jeux-vidéo du lancement, l’on devrait retrouver The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Super Smash Bros., Super Smash Bros Melee HD, F-Zéro 2 ainsi que Pokemon Or et Argent, en exclusivité sur la console virtuelle. Lors de la première année de commercialisation, Super Mario Focus, Animal Crossing Election Year, Pikmin 4, Pokemon Soleil et Pokemon Lune (portage des versions 3DS), ou encore Pileow (nouvelle licence par le studio derrière Yoshi’s Wolly World sur Wii U) devraient suivre.

Êtes-vous tenté par un tel line-up ? Ou pensez-vous que Nintendo a perdu son pari, avant même la sortie de la Nintendo NX ?

