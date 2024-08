Découvrez le Galaxy Note 7 de Samsung en vidéo > Depuis de très nombreuses années désormais, le marché de la téléphonie est dominé par Android et iOS ; Windows étant malheureusement à la traîne. Dans cet univers, deux géants aiment se rencontrer, Samsung et Apple.

Que l’on soit amateur de Samsung ou de la marque à la pomme, force est de constater que les constructeurs aiment renouveler leurs modèles, parfois pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Du côté de Samsung, l’on frappe très fort avec un Galaxy Note 7 qui regorge de promesses et de surprises.

Annoncé à l’été 2016, le Galaxy Note 7 de Samsung se veut le smartphone ultime de Samsung, et possède de bons arguments pour répondre à Apple, son principal concurrent. Orienté phablet avec son écran de 5,7 pouces, le Galaxy Note 7 embarque un stylet et se permet, finalement de ressembler à un Galaxy S7 Edge.

Concernant les détails techniques de la bête, l’on retrouve ainsi une dalle AMOLED courbée sur les côtés et affichant une résolution de 2 560 X 1 440 pixels, tout en prenant en charge le HDR, une technologie que l’on retrouve beaucoup sur les téléviseurs actuellement.

À l’intérieur, l’on retrouve également le même processeur que dans le S7, tout en étant épaulé par 4 Go de Ram. Véritable monstre technique, le stockage se doit de suivre et l’on retrouve, ainsi, un espace conséquent de base (64 Go), pouvant même être amélioré grâce à une carte SD, d’un espace maximum de 256 Go.

L’une des améliorations les plus notables concernant le Galaxy Note 7 nous vient tout droit de son capteur photo de 12 mégapixels, tandis que l’on retrouve un classique 5 mpx à l’avant. Capteur d’empreinte et scanner d’iris sont également à l’ordre du jour, tout comme une connectique USB type C et une résistance à l’eau ; permettant à Samsung de dévoiler, alors, un nouveau casque de réalité virtuelle compatible avec le Galaxy Note 7.

De son côté, le stylet est, lui aussi, résistant à l’eau et prend en charge pas moins de 4 096 niveaux de pressions, pour un confort optimal et une précision accrue. Avec la prise en charge du rechargement sans fil et de la 4G catégorie 9, couplés à un poids relativement faible (169 grammes), il ne fait nul doute que le Galaxy Note 7 prenne facilement le devant sur ses concurrents. Enfin, il faut débourser environ 850 euros pour se le procurer, le prix de la technologie sans aucun doute.

Découvrez, ci-dessous, le Galaxy Note 7 de Samsung en vidéo.

