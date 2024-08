Turbo Speed Technology, l’incroyable nouveauté de Samsung

Turbo Speed Technology, la nouveauté de Samsung pour améliorer ses smartphones > Qu’on se le dise, dans l’univers des smartphones, avoir un appareil rapide, puissant, et surtout très réactif, est très demandé ; dans un univers en constante évolution, Samsung pourrait bien avoir trouvé la parade.

Constatez seulement, en quelques années, l’on aura assisté à l’envol des smartphones, à tel point que l’on retrouvait parfois deux à trois smartphones d’une marque par an, pour de simples et trop légères améliorations ; plus de Ram, et des processeurs plus puissants, voici ce qui était la priorité de beaucoup de constructeurs, afin de rendre les smartphones plus rapides ; sur le papier, le prix total s’en ressentait.

C’est donc à l’occasion de la présentation du Galaxy J2 Pro, que Samsung dévoilera une nouvelle technologie, le Turbo Speed Technology. Cette dernière nouveauté permettrait d’améliorer les performances des smartphones, sans tomber dans l’excès de la puissance ; le Galaxy J2 serait alors aussi rapide qu’un Galaxy S7 dans l’exécution de certaines applications.

Ainsi, et grâce au Turbo Speed Technology, les smartphones Android seraient 40 % plus rapides lors de chargement d’applications, et ce, en possédant deux fois moins de mémoire vive qu’un autre smartphone.

Lors de la présentation du Turbo Speed Technology, l’on pouvait souligner que la course à la puissance pourrait bien s’arrêter avec cette nouvelle technologie présentée par Samsung. Au lieu d’augmenter la puissance de son nouvel appareil, Samsung a alors fait le choix de l’optimisation, et cela n’est pas pour déplaire.

Dans les faits donc, Samsung aura réussi à réduire la taille des applications natives, ainsi que la quantité de mémoire requise pour leur fonctionnement ; l’on parle alors de ces applications qui servent à téléphoner, envoyer des sms, de communiquer, et même de travailler, et que l’on trouve pré-installées par le constructeur.

Sur le papier, Samsung aura optimisé au mieux la gestion de la mémoire vive et se permet encore de mettre en place un système de gestion de la mémoire. Intelligent, le système libère de la mémoire en coupant les applications qui ne sont pas utilisées, permettant également de couper les processus systèmes.

Si une telle nouveauté n’est pas inédite ; Apple s’est déjà penché sur le sujet par exemple, l’on ne peut qu’espérer que Samsung porte sa technologie sur tous les smartphones Android, redonnant un nouveau souffle aux smartphones les plus anciens, tout en mettant sur un piédestal les smartphones les plus récents et disposant déjà d’une puissance incroyable. L’avenir nous dira alors ce qu’il retournera de cette Turbo Speed Technology, très intéressante sur le papier.

