Fifa EA Sports signe un partenariat avec la Juventus de Turin et s’offre le fameux Dab

Fifa 17 signe un partenariat avec la Juventus de Turin et s’offre le fameux Dab > Alors que la sortie de Fifa 17 approche maintenant à grands pas, les nouveautés ne cessent de voir le jour et c’est une bonne information qu’Electronic Arts a récemment dévoilé.

Depuis sa présentation première lors du direct EA, Fifa 17 parvient à consolider une folle attente autour de lui. Avec un nouveau moteur graphique et un mode histoire remanié pour offrir des cinématiques et des chapitres sur l’évolution d’un joueur, Fifa 17 livre une autre annonce.

Nous le savons déjà, Pierre Ménès rejoint l’aventure dans les commentaires ; quel vent de fraîcheur très demandé par toute la communauté !, et, maintenant, c’est un partenariat avec la Juventus de Turin ; club mythique du championnat Italien, qui s’est dévoilé, le 1er juillet dernier.

Outre l’intégration du championnat Japonais pour la cuvée 2017, les fans de Fifa pourront alors découvrir les joueurs de la Juventus comme jamais auparavant.

Grâce à ce nouveau partenariat, des joueurs comme Gianluigi Buffon, Paul Pogba, Paulo Dybala et Giorgio Chiellini sont ainsi modélisés avec le nouveau moteur Frostbite.

Les joueurs ne sont pas la seule mise en avant de ce nouveau partenariat avec la Juventus de Turin, puisque le stade (Juventus Stadium) est, lui aussi, mis en avant avec une modélisation concise et respectant les moindres détails de l’antre Italienne.

Dernière annonce et non des moindres pour les plus amoureux du ballon rond, l’une des célébrations les plus connues dans le monde fait son apparition, le Dab !

Ci-dessous, vous trouverez la dernière vidéo d’Electronic Arts sur Fifa 17, présentant notamment la modélisation des joueurs de la Juventus de Turin ; le doute n’est plus permis quant à la réalisation de ce dernier opus, et l’on ne peut qu’attendre sa sortie de pied ferme.

