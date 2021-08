Les premières vidéos de Battlefield avant sa sortie

Les premières vidéos de Battlefield 1 avant sa sortie en octobre > Annoncé avant l’E3 2016, il aura toutefois fallu attendre cette conférence mondialement connue pour entrevoir les premières réelles images du jeu en pleine action ; qu’on se le dise, la nervosité est toujours de la partie.

Pour Electronic Arts, l’on est désormais habitué à offrir aux joueurs un nouvel opus de Battlefield très souvent ; cependant, et pour tenter de ne pas essouffler l’une de ses licences phares, le développeur et éditeur fait voyager les joueurs à travers les âges, et les situations.

Décriés par beaucoup et adorés par d’autres, Battlefield Hardline fait partit de ces jeux polémiques, mais qui ont au moins l’assurance de proposer un contenu différent ; adieu les tanks et autres gros moyens de Battlefield 4, Battlefield Hardline laissait la place à un jeu de gendarmes et de voleurs, convaincant sur le papier et offrant des cartes plus petites, pour une action encore plus intense.

Après ce changement de cap, la série Battlefield revient avec Battlefield 1, et retrouve ses origines, à savoir des cartes gigantesques et une destruction de décors que l’on pouvait regretter dans le précédent opus. Désormais très attendu, Battlefield 1 aura néanmoins été pris au cœur d’une nouvelle polémique ; imaginez seulement que Battlefield 1, se déroulant en plein dans la Première Guerre Mondiale, ne propose pas les poilus ; même si Battlefield 1 n’est pas réellement un jeu documentaire et historique, il semblait pourtant normal de retrouver ces héros du temps.

Devant la situation, Electronic Arts a rompu le licence pour avouer que les poilus seront au rendez-vous, mais dans un DLC ; nouvelle grogne pour les joueurs, qui ne comprennent pas comment cela puisse être possible.

Dans tous les cas, nous devons faire abstraction de cet évènement puisque Battlefield 1 s’annonce, comme les précédents titres de la série, comme une franche réussite. Retrouver les prémices du jeu-vidéo avec la Première Guerre Mondiale est un fait notable, dans un monde où les jeux-vidéo se veulent toujours plus futuristes.

Toujours aussi nerveux que les premiers épisodes avec des explosions à foison, le jeu d’équipe est toujours essentiel pour parvenir à remporter la victoire finale, dans un mode conquête qu’il n’est plus besoin de présenter.

Dans ce nouvel opus d’ailleurs, jamais la destruction n’aura été aussi poussé et même le sol gardera les traces des obus et autres explosifs, demandant une attention de tous les instants ; dans tous les cas, nous ne pouvons qu’être impatients de mettre les mains sur ce qui pourrait bien être le jeu-vidéo multijoueur de la fin d’année. Affaire à suivre.

