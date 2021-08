Les ventes de la PlayStation au plus haut

En 2016, les ventes de la PlayStation 4 sont toujours supérieures à celles de la Xbox One > Après plusieurs essais de part et d’autre, mais également après une incroyable lutte dans l’ancienne génération de consoles (xbox 360, PS3), force est de constater que Microsoft ne parvient toujours pas à redorer son blason, notamment depuis les nombreuses annonces polémiques avant la commercialisation de la Xbox One.

Connexion Internet obligatoire, impossibilité de revendre ou de prêter ses jeux, …, les nombreuses annonces qui précédaient la sortie de la dernière de Microsoft ne permettaient pas de partir en pleine confiance dans cette nouvelle lutte qui se profilait.

Bien que la firme Américaine ait pris un changement de direction afin de revenir sur des bases plus saines, les consommateurs et futurs acheteurs potentiels se sentaient trahis ; depuis, la Xbox One ne parviendra jamais à prendre l’ascendant sur la PS4 de Sony, malgré de bonnes intentions et d’excellents jeux-vidéo.

Depuis quelque temps maintenant, Microsoft ne communique plus officiellement sur le nombre de consoles Xbox One vendues et il faut alors faire des estimations pour découvrir l’une des vérités dérangeantes pour ce géant Américain.

Il y a peu, en janvier 2016, Electronic Arts annonçait que les ventes cumulées de la PS4 et de la Xbox One atteignaient les 55 millions d’unités, et Sony aura fièrement dévoilé en mai 2016, avoir vendu plus de 40 millions de machines dans le monde entier ; avec le temps passant, l’on ne peut que tabler sur des ventes doublant le total de Xbox One ; l’histoire aura finalement fait du mal à la firme Xbox.

Mais du côté de Microsoft, l’on ne s’avoue pas encore vaincu, bien au contraire. Bien qu’avec des ventes plus basses que son concurrent, la branche Xbox permet de faire des bénéfices et Microsoft lance sur le marché, cet été, la Xbox One S, un modèle Slim de sa console, comme les entreprises ont désormais l’habitude de le faire. Avec un disque dur plus conséquent et une taille 40 % plus petite que sa grande sœur, la Xbox One S devrait permettre de retrouver quelques millions de ventes supplémentaires en attendant la Xbox One Scorpio, la console de jeux-vidéo la plus puissante jamais fabriquée, selon les dires de Microsoft.

Pour Sony, c’est une nouvelle lutte qui se profile à l’horizon, et l’on peut déjà compter sur la réactivité du Japonais. Si rien n’aura été annoncé à l’E3 2016, Sony a bien dans ses cartons, une PS4K, ou PS4 Neo 4K, un autre modèle de sa PS4, bien plus puissant, et qui devrait voir le jour ; selon les rumeurs, fin 2016.

Avec un prix annoncé de 399 euros ; le même que celui de la PS4 à sa sortie, pourrions-nous réellement envisager de jouer à des jeux en 4K à 60 FPS ? Le doute s’installe quant à cette possibilité, mais une certitude tout de même, les prochains mois risquent fort d’être décisif et de marquer un tournant majeur dans cette course aux ventes, une course menée depuis trop longtemps par Sony.

