Les amateurs de selfies vont apprécier le ROAM-e la perche à selfie volante > Voici maintenant un moyen de prendre des photos de soi-même qui ne cesse de gagner en notoriété et qui ne semble pas réellement trouver un terme ; cette nouvelle mode parvient même à se trouver de nouveaux fidèles chaque jour.

Qui n’a jamais essayé, ou qui n’a jamais vu quelqu’un effectuer un selfie ? Cette technique consiste à prendre un autoportrait de soi-même pour témoigner de sa présence sur un lieu ou aux côtés d’une célébrité, mais également pour posséder, simplement, une photo en portrait que l’on aura effectué soi-même.

Souvent détestée par de nombreuses personnes, force est de constater que les selfies ont toujours le vent en poupe et l’on retrouve maintenant de nombreux objets et accessoires pour aider le photographe amateur ; les perches sont d’ailleurs au centre des attentions, afin de mieux cadrer ses dernières prises photographiques.

Depuis quelque temps désormais, les auteurs de selfies vont de plus en plus loin et atteignent les limites de l’impensable ; comment ne pas penser aux selfies en pleine chute libre par exemple ?

Les amateurs de selfies vont apprécier le ROAM-e la perche à selfie volante

Pour répondre à une attente ; et une demande, toujours plus forte, la perche à selfie va connaître un nouveau jour d’ici très peu de temps grâce à une entreprise Australienne.

Préparez-vous à découvrir le ROAM-e, cette nouvelle perche à selfie qui possède le talent d’être volante. Ce véritable drone modèle réduit possédant deux hélices sur le haut est tout juste plus grand qu’une bouteille d’eau de 50 cl, mais possède, sur le papier, des forces incroyables.

Embarquant un appareil photo de 5 mégapixels et capable de voler jusqu’à une hauteur de 25 mètres, le ROAM-e peut également prendre des panoramas à 360° ou diffuser des vidéos en direct sur la toile ; le seul bémol que l’on retiendra ne viendra finalement que de son autonomie ; comptez un maximum de 20 minutes en fonctionnement.

Déjà disponible aux précommandes, le ROAM-e trouve une date de sortie pour cet été et le succès est déjà au rendez-vous. Si de nouvelles façons de vous prendre en photo ne vous font pas peur, sachez que le ROAM-e devrait coûter 349 dollars.

